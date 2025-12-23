Pfizer annonce le décès d'un patient ayant reçu un médicament contre l'hémophilie dans le cadre d'un essai clinique

Un patient traité avec Hympavzi, le médicament de Pfizer contre l'hémophilie, dans le cadre d'une étude à long terme, est décédé à la suite d'effets secondaires graves, a annoncé la société.

La personne est décédée le 14 décembre après avoir subi un accident vasculaire cérébral suivi d'une hémorragie cérébrale, selon le Consortium européen de l'hémophilie, un groupe de soutien aux patients.

Le patient avait participé à une étude testant Hympavzi chez des patients atteints d'hémophilie A ou B avec ou sans inhibiteurs.

"Pfizer, en collaboration avec l'investigateur de l'étude et le comité externe indépendant de surveillance des données, recueille activement des informations afin de mieux comprendre les circonstances complexes et multifactorielles qui ont entouré cet événement", a déclaré la société dans un communiqué.

Le traitement, une injection une fois par semaine, a été approuvé aux États-Unis l'année dernière pour prévenir ou réduire les épisodes hémorragiques chez les patients atteints d'hémophilie A ou B âgés de 12 ans et plus en ciblant les protéines de coagulation sanguine.

Pfizer ne prévoit pas d'impact sur la sécurité des patients traités avec ce médicament, sur la base de ses connaissances actuelles et de l'ensemble des données cliniques recueillies à ce jour, a déclaré l'entreprise.

Les personnes atteintes d'hémophilie présentent une anomalie dans un gène qui régule la production de protéines appelées facteurs de coagulation, ce qui entraîne des saignements spontanés et graves à la suite de blessures ou d'interventions chirurgicales.

Au début de l'année, Pfizer a annoncé qu'elle mettrait un terme au développement et à la commercialisation à l'échelle mondiale de sa thérapie génique de l'hémophilie, Beqvez, en raison d'une faible demande de la part des patients et de leurs médecins.

Beqvez, une thérapie unique, a été approuvée aux États-Unis pour le traitement des adultes atteints d'hémophilie B modérée à sévère.