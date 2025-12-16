JO de Paris-2024 : le Haut-commissariat au Plan avance un "coût net" à 2,8 milliards d'euros, bien en deçà de l'estimation de la Cour des comptes

L'estimation de ce centre de réflexion gouvernemental vise "à couvrir l'ensemble des effets économiques, sociaux et environnementaux pour la France" des Jeux olympiques.

Des lutteurs à Paris, le 8 août 2024. ( AFP / ODD ANDERSEN )

Si l'on prend en compte les retombées sur l'emploi ou les infrastructures, les Jeux olympiques de Paris-2024 ont eu un "coût net" de 2,8 milliards d'euros pour les caisses publiques, un chiffre "considérablement réduit" par rapport à l'estimation de la Cour des comptes.

En septembre, la Cour des comptes, institution indépendante, avait évalué à 6,6 milliards d'euros la facture publique des JO-2024 , répartis entre les infrastructures (3,6 milliards) et l'organisation (3 milliards).

"En intégrant certains bénéfices, la dimension climatique et la valeur d'héritage , encore mesurée de manière partielle, le coût total des Jeux se réduit considérablement : il serait plus que divisé par deux, inférieur à 3 milliards d'euros", estime dans une "note de synthèse" -que s'est procurée l' AFP lundi 15 décembre- le Haut-commissariat au Plan (HCP), centre de réflexion gouvernemental aujourd'hui dirigé par l'ex-ministre Clément Beaune.

Ce "coût net" de 2,76 milliards d'euros "serait même ramené à 1,5 milliard d'euros, soit une division par plus de quatre", en prenant en compte "des hypothèses moins prudentes", avance le HCP.

Infrastructures, emploi...

Pour arriver à ces résultats, il explique avoir "piloté une analyse coûts-bénéfices" des Jeux de Paris "visant à couvrir l'ensemble des effets économiques, sociaux et environnementaux pour la France" , est-il détaillé. Cette étude a été réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc) et suivie par un conseil scientifique.

A titre d'exemple, le Haut-commissariat au Plan estime que "les infrastructures construites auront des retombées de long terme. Sous certaines hypothèses, qui pourront être affinées au fil du temps, leur valeur d'héritage s’élèverait à près de 3 milliards d'euros".

Ont également contribué aux effets positifs la création d'emplois "notamment pour des personnes éloignées du marché du travail, dont la valeur pour la collectivité peut être estimée à 200 millions d'euros"; les primes reçues par les salariés mobilisés pour l'événement, "un bénéfice net de l'ordre de 500 millions"; ou encore la hausse de la pratique sportive et les bénéfices sanitaires associés à l'avenir "estimés à 250 millions d’euros".

Quant au "bien-être tiré par les spectateurs français de l'événement, suivi par cinq milliards de personnes dans le monde, il peut être valorisé à 300 millions d'euros", selon cette note de synthèse.

"Il s'agit d’une estimation à date, plusieurs de ces bénéfices pouvant se matérialiser ou augmenter dans la durée . Ce travail d'évaluation socioéconomique, plus riche et éclairant qu'une approche budgétaire, doit ainsi être affiné et poursuivi", met en avant le HCP.