Peu de relief en Europe

En mode rebond la veille, à l'exception de Londres, les grands indices européens se montrent nettement plus prudents ce vendredi. A la mi-séance, le CAC 40 grappille 0,07%, à 8 333 points, le DAX 40 recule de 0,12% et le FTSE 100 s'affiche en très légère hausse de 0,05%.

Les marchés semblent avoir actés le fait que le conflit au Moyen-Orient a repris, de nouvelles frappes ont eu lieu cette nuit. Les investisseurs ne semblent toutefois pas s'inquiéter outre-mesure.

Du côté des matières premières, à New York, le WTI ne cède que 0,04%, à 71,82 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord avance de 0,35%, à 76,18 dollars.

Avec la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran, les intervenants s'inquiètent à juste titre d'une nouvelle hausse des prix de l'énergie qui ferait grimper l'inflation et pourrait contraindre les banques centrales à durcir leur politique monétaire.

D'ailleurs, au niveau de la macro-économie, les chiffres d'inflation allemande et française ont été publiées ce matin et n'a pas réservé de surprises. Outre-Rhin, le mois dernier, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,3% comme prévu, portant la hausse en rythme annuel à 2,3%, une donnée là aussi conforme aux prévisions. Dans l'Hexagone, ce même indicateur s'est affaissé de 0,3% en juin, contre des attentes à -0,2%, tandis qu'en rythme annuel l'inflation a augmenté de 1,8%.

Aucun autre indicateur d'importance n'est programmé cet après-midi de part et d'autre de l'Atlantique.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert (-0,03%) et s'échange contre 1,1430 dollar.

Dans l'actualité des valeurs

Les investisseurs auront les yeux tournés vers les Etats-Unis cet après-midi avec l'entrée en bourse tant attendue du sud-coréen SK Hynix aux Etats-Unis.

En attendant, deux sociétés britanniques sont sur le devant de la scène. easyJet flambe de 14,48% alors que le fonds d'investissement Apollo a proposé une offre supérieure à celle de Castlelake (7,15 GBP, contre 6,90 GBP) et a obtenu le soutien de principe du conseil d'administration de la compagnie aérienne, sous réserve d'un accord définitif sur les conditions de l'opération.

De son côté, Vodafone bondit de 12,73%, l'opérateur britannique salue la cession par l'émirati E& de sa participation au groupe familial de Xavier Niel pour 5,95 MdsUSD. L'arrivée d'un actionnaire de référence industriel et francophone au capital est perçue comme un signal stratégique positif par le marché.

Dans le haut du palmarès également, ArcelorMittal s'adjuge 6,20%, JPMorgan est passé de vendre à neutre sur le titre du sidérurgiste, avec un objectif de cours relevé de 45 à 57 euros.

Sartorius AG bénéficie également de l'avis positif d'un analyste et s'apprécie de 4,54%. Berenberg estime que le groupe devrait relever ses objectifs financiers et a maintenu sa recommandation à l'achat, en rehausse sa cible de 250 à 270 euros.