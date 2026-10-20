Peu de réaction du titre Virbac malgré une bonne publication et des objectifs désormais visés dans le haut de la fourchette

Virbac bouge peu à la Bourse de Paris (-0,45%, à 335,50 euros) en dépit d'une publication trimestrielle marquée par une nette accélération de la croissance. En outre, la société a annoncé viser la fourchette haute de ses objectifs financiers annuels.

Le groupe de santé animale Virbac a affiché une activité soutenue à l'issue des neuf premiers mois de l'année 2026. A fin septembre, son chiffre d'affaires cumulé s'est établi à 1 168 millions d'euros, en hausse de 7,9% à taux de change et périmètre constants (PCC) par rapport à la même période en 2025 ( 5,9% à taux réels, sous l'effet de taux de change défavorables).

Sur le seul troisième trimestre, la croissance à PCC a été de 8,8%, ou de 9,8% à taux de change réel, contre respectivement 7,2% et 5,9% au deuxième trimestre.

En parallèle, Virbac a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2026, précisant viser désormais la borne haute de ses prévisions : un chiffre d'affaires attendu en hausse de 5,5 à 7,5% à taux constants, contre 7,9% sur les neuf premiers mois de l'année. Quant à la marge de résultat opérationnel courant ajusté, elle a été confirmée aux alentours de 17%, à PCC.

L'avis des analystes

Stifel considère la publication de Virbac comme positive, d'autant plus que le titre se traite sur un multiple de valorisation peu exigeant. Les analystes estiment qu'une dynamique de résultats favorables soutiendra le cours de l'action. La recommandation est à l'achat, avec une cible de cours de 440 euros, soit un potentiel de hausse de 30,6%.

Du côté de Jefferies, les analystes ont qualifié cette publication de solide. Ils ajoutent qu'elle a été soutenue à la fois par les volumes (environ 6%) et par les prix (environ 2%). L'avis de la banque d'investissement américaine est à conserver, et l'objectif de cours est fixé à 360 euros, soit un potentiel de hausse de 7%.