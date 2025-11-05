Petronas et Chevron signent des contrats de production pour des zones offshore au Suriname

Deux consortiums dirigés séparément par le malaisien Petronas PETRA.UL et l'américain Chevron CVX.N ont signé des contrats de partage de production avec la Staatsolie du Suriname pour explorer et développer deux zones offshore dans le pays sud-américain, a déclaré la société d'État mercredi.

Dans le cadre de ces contrats d'une durée de 30 ans, Staatsolie lancera un appel d'offres pour sélectionner les entreprises étrangères qui seront chargées d'explorer et de produire du pétrole et du gaz dans ces zones si les réserves sont confirmées. Le Suriname devrait bientôt inaugurer la production offshore grâce à un projet de 12 milliards de dollars géré par TotalEnergies TTEF.PA .

Les consortiums comprennent également QatarEnergy et Paradise Oil Company, a déclaré Staatsolie dans un communiqué.

Une unité de Petronas exploitera le bloc 9, tandis que Chevron exploitera le bloc 10. Les blocs en eaux peu profondes sont situés à environ 50 kilomètres (31 miles) de la côte de Saramacca au Suriname.

"La phase initiale de la période d'exploration durera trois ans, au cours desquels l'accent sera mis sur l'acquisition et le traitement de données sismiques 3D afin de cartographier la structure du sous-sol", a ajouté Staatsolie.