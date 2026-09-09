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Pétrole WTI : il teste les 96 USD, un sommet inédit depuis le 3 juin
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 16:52
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Pétrole "WTI" teste 96 USD, un sommet inégalé depuis celui du 3 juin : un scénario assez prévisible après le franchissement de la résistance des 92,3 USD (ex zénith des 23/24 juillet).

Le "WTI" confirme à 100% sa "sortie par le haut" d'un triangle haussier de "base" 74,8 USD : ceci libère un potentiel de hausse vers 110 USD, ex zénith du 30 avril... et le sommet annuel des 115 USD du 9 et des 5, 6 et 7 avril.

Le "Brent" s'inscrit dans la même dynamique haussière avec le franchissement des 101 USD, un signal haussier majeur qui ne saurait être ignoré.

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