Pétrole-Un incendie signalé près d'un site d'Aramco à Ryad

Un important panache de fumée et de flammes s'élevait samedi à proximité d'un site de Saudi Aramco à Ryad, a rapporté un journaliste de Reuters.

Les autorités saoudiennes n'ont pas dans l'immédiat confirmé cet incendie, tandis qu'Aramco n'a pas répondu pour le moment à une demande de commentaires et qu'aucune revendication n'a été formulée sur cet incident.

L'incendie survient dans un contexte d'escalade des hostilités entre l'Arabie saoudite et les Houthis yéménites, proches de l'Iran, qui ont intensifié leurs attaques contre les villes et les infrastructures énergétiques saoudiennes.

Les Houthis ont déclaré la semaine dernière avoir attaqué des installations d'Aramco à Yanbu à l'aide de missiles et de drones. L'Arabie saoudite avait alors indiqué avoir intercepté six missiles balistiques tirés par les Houthis en direction de Taïf et de la région de Yanbu, mais n'avait pas fait état de dégâts sur les installations d'Aramco.

(Reportage Reuters; version française Claude Chendjou)