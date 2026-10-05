Pétrole-Les exportations du Moyen-Orient ont dépassé en septembre le niveau d'avant-guerre - données

par Florence Tan

Les exportations de pétrole en provenance du Moyen-Orient ont dépassé en septembre leurs niveaux d'avant-guerre, montrent lundi des données maritimes, les producteurs du Golfe ayant accru leurs livraisons malgré les attaques contre des navires traversant le détroit d'Ormuz.

Les navires marchands transitant par cette voie navigable stratégique font cependant face à une "menace cinétique accrue et de plus en plus imprévisible", a déclaré samedi Marisks, société privée grecque de gestion des risques et de renseignement maritime.

Elle note cependant une forte augmentation du trafic dans le détroit d'Ormuz, théâtre d'un bras de fer entre les Etats-Unis et l'Iran depuis le déclenchement des frappes américaines contre Téhéran le 28 février, et ce malgré les récentes attaques contre un pétrolier koweïtien et d'autres navires.

La moyenne mobile sur sept jours des exportations de brut en provenance de la région s'élevait à 18,3 millions de barils par jour au 30 septembre, selon les données provisoires de Kpler.

Le groupe français d'analyses et de données sur le commerce mondial et les flux de matières premières souligne que les livraisons ont dépassé les niveaux d'avant-guerre pendant 14 jours en septembre. Outre le détroit d'Ormuz, ces livraisons passent également par la mer Rouge et d'autres terminaux d'exportation.

Avant septembre, les expéditions de pétrole en provenance de la région avaient atteint ou dépassé les niveaux d'avant-guerre pendant seulement quelques jours en juin et juillet, selon les données de Kpler.

En juin, Washington et Téhéran ont conclu un protocole d'accord qui devait ouvrir la voie à une sortie durable du conflit, mais la trêve a été brève.

Au cours des 12 mois précédant le début de la guerre, les exportations de brut en provenance de la région s'élevaient en moyenne à environ 18 millions de barils par jour, selon Kpler.

La récente hausse des exportations est lié à la décision de l'Arabie saoudite d'effectuer des chargements de pétrole à la fois depuis la mer Rouge et depuis le golfe Persique, trois semaines après l'attaque du 10 septembre contre son oléoduc Est-Ouest, a expliqué Kpler.

En outre, la société publique irakienne Oil Tanker Company et certains raffineurs ont affrété des pétroliers pour charger du pétrole brut depuis Bassorah, Bagdad ayant obtenu l'autorisation de l'Iran pour que ses navires transitent par Ormuz.

Selon Vortexa, un groupe britannique de données et d'analyses sur le fret maritime, la moyenne mobile sur 14 jours des exportations de brut et de condensats du Moyen-Orient a atteint 18,6 millions de barils par jour. Ce chiffre est supérieur à la moyenne saisonnière sur dix ans et permet de revenir aux niveaux d'avant le conflit.

"La majeure partie de cette hausse mensuelle observée en septembre provient de l'Arabie saoudite, qui accroît ses exportations afin de regagner des parts de marché au détriment d'autres pays du Moyen-Orient", observe Xavier Tang, analyste marchés.

"Cette augmentation de l'offre en provenance du Moyen-Orient contribuera également à atténuer les tensions sur le marché pétrolier, en particulier pour les raffineurs asiatiques", a-t-il ajouté.

Les livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) transitant par le détroit d'Ormuz ont également augmenté en septembre pour atteindre leur plus haut niveau depuis février.

(Reportage Florence Tan; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)