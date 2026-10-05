 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pétrole-Les exportations du Moyen-Orient ont dépassé en septembre le niveau d'avant-guerre - données
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 13:12

Ajouter Boursorama à vos sources

par Florence Tan

Les exportations de pétrole en provenance du Moyen-Orient ont dépassé en septembre leurs niveaux d'avant-guerre, montrent lundi des données maritimes, les producteurs du Golfe ayant accru leurs livraisons malgré les attaques contre des navires traversant le détroit d'Ormuz.

Les navires marchands transitant par cette voie navigable stratégique font cependant face à une "menace cinétique accrue et de plus en plus imprévisible", a déclaré samedi Marisks, société privée grecque de gestion des risques et de renseignement maritime.

Elle note cependant une forte augmentation du trafic dans le détroit d'Ormuz, théâtre d'un bras de fer entre les Etats-Unis et l'Iran depuis le déclenchement des frappes américaines contre Téhéran le 28 février, et ce malgré les récentes attaques contre un pétrolier koweïtien et d'autres navires.

La moyenne mobile sur sept jours des exportations de brut en provenance de la région s'élevait à 18,3 millions de barils par jour au 30 septembre, selon les données provisoires de Kpler.

Le groupe français d'analyses et de données sur le commerce mondial et les flux de matières premières souligne que les livraisons ont dépassé les niveaux d'avant-guerre pendant 14 jours en septembre. Outre le détroit d'Ormuz, ces livraisons passent également par la mer Rouge et d'autres terminaux d'exportation.

Avant septembre, les expéditions de pétrole en provenance de la région avaient atteint ou dépassé les niveaux d'avant-guerre pendant seulement quelques jours en juin et juillet, selon les données de Kpler.

En juin, Washington et Téhéran ont conclu un protocole d'accord qui devait ouvrir la voie à une sortie durable du conflit, mais la trêve a été brève.

Au cours des 12 mois précédant le début de la guerre, les exportations de brut en provenance de la région s'élevaient en moyenne à environ 18 millions de barils par jour, selon Kpler.

La récente hausse des exportations est lié à la décision de l'Arabie saoudite d'effectuer des chargements de pétrole à la fois depuis la mer Rouge et depuis le golfe Persique, trois semaines après l'attaque du 10 septembre contre son oléoduc Est-Ouest, a expliqué Kpler.

En outre, la société publique irakienne Oil Tanker Company et certains raffineurs ont affrété des pétroliers pour charger du pétrole brut depuis Bassorah, Bagdad ayant obtenu l'autorisation de l'Iran pour que ses navires transitent par Ormuz.

Selon Vortexa, un groupe britannique de données et d'analyses sur le fret maritime, la moyenne mobile sur 14 jours des exportations de brut et de condensats du Moyen-Orient a atteint 18,6 millions de barils par jour. Ce chiffre est supérieur à la moyenne saisonnière sur dix ans et permet de revenir aux niveaux d'avant le conflit.

"La majeure partie de cette hausse mensuelle observée en septembre provient de l'Arabie saoudite, qui accroît ses exportations afin de regagner des parts de marché au détriment d'autres pays du Moyen-Orient", observe Xavier Tang, analyste marchés.

"Cette augmentation de l'offre en provenance du Moyen-Orient contribuera également à atténuer les tensions sur le marché pétrolier, en particulier pour les raffineurs asiatiques", a-t-il ajouté.

Les livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) transitant par le détroit d'Ormuz ont également augmenté en septembre pour atteindre leur plus haut niveau depuis février.

(Reportage Florence Tan; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Pétrole Brent
100,34 USD Ice Europ -2,58%
Pétrole WTI
89,37 USD Ice Europ -1,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La situation sanitaire est "sous contrôle" en Russie selon les autorités qui ont minimisé les informations selon lesquelles une laborantine serait décédée de la peste en Sibérie, les États-Unis affirmant surveiller la situation "de près" ( AFP / SAUL LOEB )
    Cas supposé de peste: la Russie se veut rassurante, Trump offre son aide
    information fournie par AFP 05.10.2026 23:01 

    La situation sanitaire est "sous contrôle" en Russie selon les autorités, qui ont minimisé lundi les informations selon lesquelles une laborantine serait décédée de la peste en Sibérie, Donald Trump se disant de son côté prêt à apporter de l'aide. Le président ... Lire la suite

  • Des élèves manifestent devant le lycée Turgot à Paris, le 5 octobre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )
    Mobilisations lycéennes : un jeune gravement blessé à la veille d'un "acte III" mardi
    information fournie par AFP 05.10.2026 23:00 

    A la veille d'un "acte III" du mouvement lycéen auquel se joindront mardi des syndicats, la mobilisation est restée forte lundi en France avec des centaines d'établissements fermés et plusieurs incidents, dont un grave concernant un jeune de 15 ans qui a vu sa ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en hausse, record du Nasdaq
    information fournie par AFP 05.10.2026 22:56 

    La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, faisant preuve de résilience malgré des taux obligataires toujours élevés, aidée notamment par certains mastodontes de la tech américaine. L'indice Nasdaq (+1,05%) a décroché un nouveau record en séance (à 27.544,06 ... Lire la suite

  • Le Premier ministre français Sébastien Lecornu durant la réunion d'une cellule interministérielle de crise place Beauvau, à Paris, le 1er octobre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Le gouvernement face à la délicate gestion de la révolte lycéenne
    information fournie par AFP 05.10.2026 22:56 

    Entre rétablissement de l'ordre public et écoute des revendications, le gouvernement de Sébastien Lecornu marche sur un fil pour répondre au mouvement des lycéens sans l'embraser, sur fond de campagne présidentielle. C'est l'une des crises les plus délicates à ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,22 -2,70%
CAC 40
7 834,1 -0,80%
HAFFNER ENERGY
0,784 +7,69%
SCHNEIDER ELECTRIC
272,8 -9,97%
TOTALENERGIES
75,8 +1,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank