PETROLE-Les cours du brut grimpent après une attaque ukrainienne sur le port russe de Novorossiisk

Les cours du pétrole grimpent vendredi après une attaque de drones ukrainiens sur le port russe de Novorossiisk, plateforme stratégique de Moscou sur la mer Noire, qui a été contraint de suspendre ses exportations pétrolières selon deux sources industrielles à Reuters.

Vers 11h00 GMT, le prix du baril de Brent LCOc1 gagne 2,48% à 64,55 dollars et celui du baril de brut léger américain (WTI) CLc1 avance de 2,74% à 60,3 dollars.

Cette attaque, l'une des plus importantes contre les infrastructures russes d'exportation de pétrole ces derniers mois, intervient alors que Kyiv a intensifié ses attaques de drones en profondeur sur le territoire russe, afin de mettre hors service les raffineries de pétrole, les dépôts et les oléoducs, principales sources de financement de la guerre que Moscou mène depuis février 2022 contre l'Ukraine.

Les frappes de drones ukrainiens ont perturbé à plusieurs reprises les infrastructures russes cette année, ciblant notamment les ports de la mer Baltique et de la mer Noire, mais également un réseau d'oléoducs et un certain nombre de raffineries.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré vendredi que Kyiv avait également tiré des missiles "Long Neptune" de croisière à longue portée sur des cibles en Russie au cours de la nuit. Il a affirmé que ces frappes étaient de plus en plus réussies mais n'a mentionné aucune cible.

Le monopole russe des oléoducs Transneft TRNF_p.MM a également été contraint de suspendre ses livraisons à Novorossiisk, ont déclaré les sources à Reuters. La société n'a pas souhaité faire de commentaire.

Trois sources industrielles ont fait savoir que l'attaque avait endommagé deux quais du port de Novorossiisk, entraînant l'arrêt des opérations. Deux des sources ont précisé que le pétrolier Arlan, battant pavillon sierra-léonais, avait également été touché lors de l'attaque.

Le Caspian Pipeline Consortium, qui exporte du pétrole du Kazakhstan par un terminal voisin, a également suspendu les chargements de pétrole jusqu'à ce que l'alerte aux drones soit levée.

Des débris de drones sont tombés sur le terrain du terminal céréalier russe NKHP, qui fonctionnait normalement, a rapporté l'agence de presse Interfax, citant le directeur général Iouri Medvedev.

Les autorités russes ont déclaré que l'attaque de vendredi avait également endommagé un navire à quai, des immeubles d'habitation et un dépôt de pétrole à Novorossiisk, blessant trois membres de l'équipage du navire.

Delo, un groupe de transport et de logistique, a déclaré que des débris de drone étaient tombés sur un terminal de conteneurs à Novorossiisk, mais que ses opérations se poursuivaient normalement.

"NOVOROSSIISK A LE PLUS SOUFFERT"

Les expéditions de pétrole brut via Novorossiisk ont atteint 3,22 millions de tonnes, soit 761.000 barils par jour, en octobre, selon des sources industrielles. Pour les 10 premiers mois de l'année, le chiffre était de 24,716 millions de tonnes.

Les sources ont déclaré à Reuters qu'un total de 1,794 million de tonnes de produits pétroliers avait été exporté via le port de Novorossiisk en octobre, et que le chiffre de janvier à octobre s'élevait à 16,783 millions de tonnes.

"C'est Novorossiisk qui a le plus souffert", a déclaré sur les réseaux sociaux Veniamin Kondratiev, le gouverneur de la région de Krasnodar, où se trouve Novorossiisk.

"Dans la nuit, plus de 170 personnes et 50 équipements se sont occupés des conséquences de l'attaque, en éteignant rapidement les incendies et en aidant les habitants", a-t-il déclaré.

Trois membres blessés de l'équipage du bateau endommagé sont soignés à l'hôpital, a-t-il fait savoir.

Les autorités locales ont ensuite déclaré qu'un incendie dans un dépôt de pétrole au terminal gérant les exportations de pétrole brut et de produits pétroliers avait été éteint.

Des structures côtières ont également été endommagées, ont-ils déclaré, sans fournir de détails.

Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat les récits des attaques. Les autorités ukrainiennes n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat.

(Reuters ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)