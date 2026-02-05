Amazon anticipe un bond de 50% de ses dépenses en capital en 2026

Amazon dit prévoir jusqu'à $200 mds de dépenses en capital en 2026

Amazon a dit jeudi prévoir un bond de plus de 50% de ses dépenses en capital cette année, imitant d'autres géants technologiques ‍américains qui déploient des investissements massifs pour renforcer leurs infrastructures d'intelligence artificielle (IA), au centre d'une forte concurrence.

Son titre a plongé d'emblée de près de 11% dans les échanges boursiers ‌d'après-clôture, avant d'effacer une partie de ces pertes, alors que le communiqué du groupe envoie un signal supplémentaire de la volonté des géants de la "tech" de ne ​pas réduire de sitôt la voilure s'agissant des moyens déployés dans la course ⁠à l'IA.

Amazon dit prévoir d'effectuer environ 200 milliards de dollars de dépenses en capital à travers ses activités cette année, contre environ 131 milliards ⁠de dollars en 2025.

Il s'attend ‍à un bénéfice opérationnel compris entre 16,5 milliards et 21,5 milliards ⁠de dollars pour le trimestre en cours, soit un montant inférieur au consensus qui ressortait à 22,04 milliards de dollars.

Entre les processeurs, centres de données et équipements de réseau, ​la "Big Tech" dépense des sommes massives pour accélérer son développement de l'IA, avec au total, entre Amazon, Microsoft, Alphabet et Meta, plus de 500 milliards de dollars d'investissements prévus ⁠cette année.

Mais les résultats communiqués ces derniers jours par les géants technologiques ​ont été suivis d'un message clair envoyé par Wall Street: de ​telles dépenses seront acceptées ​seulement si les marges opérationnelles et les rendements financiers sont proportionnels.

Pour Amazon, principal fournisseur mondial ​de services d'informatique dématérialisée ("cloud"), la demande en ⁠infrastructures d'IA et en transformation numérique est forte.

Le groupe investit également dans ses activités de commerce en ligne, cherchant à attirer une clientèle plus large en ciblant des zones rurales aux Etats-Unis.

Par ailleurs, il a procédé à deux plans massifs de licenciement, avec quelque 16.000 salariés ‌limogés en ce début d'année, décrivant ces mesures comme nécessaires en raison d'une meilleure efficacité permise par le recours à l'IA ainsi que pour opérer un changement de culture au sein de l'entreprise. Amazon comptait toutefois fin 2025 quelque 21.000 salariés de plus qu'à la même période un an plus tôt.

(Deborah Sophia à Bangalore, Greg Bensinger à San ‌Francisco; version française Jean Terzian)