Wall Street finit en net repli, l'IA au coeur des préoccupations

Wall Street finit en net repli jeudi

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, le Nasdaq reculant à un plus bas depuis novembre dernier, dans le sillage des ‍pertes subies par Microsoft, Amazon et d'autres géants technologiques, après qu'Alphabet a déclaré que ses dépenses en capital pourraient doubler en 2026 afin d'accélérer dans la course à l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a cédé 1,20% à ‌48.908,72 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 1,23% à 6.798,40 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,59% à 22.540,59 points.

Communiquant mercredi après-clôture ses résultats trimestriels, Alphabet a dit prévoir d'effectuer ​jusqu'à 185 milliards de dollars de dépenses d'investissement cette année. La maison-mère de Google a cédé 0,55%.

Au ⁠total, les géants de la "tech" devraient investir plus de 500 milliards de dollars pour le développement de l'IA en 2026.

Les investisseurs attendaient après la clôture les résultats d'Amazon, ⁠qui a fini la séance en recul ‍de 4,4%, alors que seront scrutés ses projets d'investissements dans l'IA.

Bien qu'il devrait ⁠profiter de ces dépenses massives allouées dans la course à l'IA, le poids lourd Nvidia a également terminé en baisse, cédant 1,4%.

Microsoft, Palantir et Oracle ont tous décliné, respectivement de 5%, 6,8% et 7%.

Depuis plusieurs mois, ​les investisseurs affichent une préoccupation accrue à propos des lourdes dépenses dans l'IA, cherchant des signaux concrets indiquant que ces dépenses portent leurs fruits en matière de chiffres d'affaires et de bénéfices.

"Il s'agit de la première ⁠fois que nous voyons ces valeurs technologiques à forte croissance effectuer un cycle de dépenses ​en capital réellement important (...) et nous constatons une volatilité à l'égard de la ​concrétisation ou non de ces ​investissements dans les résultats", a commenté Tom Hainlin, stratégiste chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

Des inquiétudes concernent ​également certains éditeurs de logiciels informatiques et des firmes ⁠de services informatiques, qui pourraient rapidement se retrouver désuets face à l'essor de l'IA qui rogne sur les revenus de pans du secteur technologique.

Plusieurs groupes, dont ServiceNow et Salesforce, ont de nouveau subi des pertes jeudi.

"L'IA, qui a été un catalyseur (de croissance) l'an dernier, est peut-être cette année un extincteur, les gens se rendant compte que ‌l'IA va aider certains types d'entreprises mais va aussi nuire à d'autres", a déclaré Melissa Brown, directrice de la recherche en décision d'investissement chez SimCorp.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones ‌et le S&P ..

(version française Jean Terzian)