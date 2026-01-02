Pétrole : l'Opep+ devrait maintenir ses objectifs de production pour le premier trimestre 2026

(AOF) - En amont de la réunion de ce dimanche des principaux pays producteurs de pétrole réunis sous l'appellation Opep+, les cours du pétrole se replient. Vers 16h15, le Brent cède 1,07%, à 60,26 dollars. Le WTI recule de 1,03%, à 56,91 dollars. A l'issue de cette réunion, ces pays s'apprêtent à reconduire leurs restrictions de production de pétrole jusqu'au printemps 2026. Cette décision viserait à stabiliser le marché face aux incertitudes de la demande mondiale, malgré le regain de tensions entre l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis autour du conflit au Yémen.

Escalade des tensions entre saoudiens et emiratis

Sur ce point d'ailleurs, après un mois de tensions qui se sont intensifiées au Yémen, l'état d'urgence a été déclaré le 30 décembre dernier, après des frappes menées par l'Arabie Saoudite contre des cargaisons venant des Emirats Arabes Unis au sud du Yémen. Au sujet de ces cargaisons, il s'agit, selon Riyad, de livraisons massives de matériel militaire lourd et sophistiqué.

Riyad soutient que ces armes étaient destinées aux séparatistes STC (mouvement politique et militaire dont l'objectif principal est le rétablissement d'un Etat indépendant au Sud-Yémen). Le STC est soutenu par les Emirats arabes unis.

L'Arabie saoudite accuse les Emirats d'armer ces séparatistes pour les aider à s'emparer des gisements de pétrole dans l'Est du Yémen (Hadramaout et Al-Mahra). Le Royaume saoudien a alors estimé que sa sécurité nationale avait été atteinte.

Ce vendredi, les séparatistes du Yémen ont fait état de frappes saoudiennes meurtrières contre l'une de leurs positions dans la province d'Hadramout, peu après l'annonce du lancement d'une opération dans la région par des forces soutenues par Riyad.

Le gouverneur de la province de l'Hadramaout a lancé une opération pour reprendre le contrôle de bases militaires occupées par les séparatistes du Sud.

Le STC refuse de se retirer de l'Hadramaout, qu'il considère comme une part de leur futur Etat du Sud. Ces séparatistes tentent de s'implanter dans la province de l'Hadramaout pour s'assurer que ce futur Etat indépendant soit riche grâce au pétrole de la région.