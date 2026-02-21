 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au 62e Salon de l'agriculture, Macron face au boycott et à la colère paysanne
information fournie par Reuters 21/02/2026 à 06:20

Retraite informelle des dirigeants de l'Union européenne au château d'Alden Biesen à Bruxelles

Retraite informelle des dirigeants de l'Union européenne au château d'Alden Biesen à Bruxelles

Emmanuel Macron ouvre ce samedi à Paris un ‌Salon international de l'agriculture inédit, sans vaches ni veaux, mais avec pléthore de dossiers éruptifs : colère paysanne, lignes de fracture entre ​syndicats, contestation de la gestion sanitaire et bras de fer commercial.

La Confédération paysanne a annoncé le boycott de l'inauguration présidentielle, estimant que le discours de l'exécutif "ne répond[ait] en rien aux colères du monde paysan".

Le syndicat dit avoir répété à l'Élysée "l'urgence de ​stopper la politique d'abattage total pour la DNC (dermatose nodulaire contagieuse, NDLR)" et juge que la stratégie gouvernementale a conduit à l'absence de bovins au Salon cette ​année.

Il ignorera également le traditionnel petit-déjeuner du chef de l'Etat, tout ⁠en tenant un stand pour "porter la voix des paysannes".

Selon le site d'informations Contexte, la Coordination rurale a elle ‌aussi l'intention de boycotter la visite présidentielle.

Elle justifie toutefois sa présence au 62e Salon par la nécessité de "peser dans le débat public" à l'approche de l'élection présidentielle de 2027, dénonçant les blocages ​autour de la loi Duplomb - qui vise à ‌lever une partie des contraintes pesant sur le métier d'agriculteur -, la frilosité des acteurs ⁠de la filière et les promoteurs d'accords commerciaux jugés destructeurs "comme le Mercosur".

Le syndicat parle d'une situation "alarmante" pour les éleveurs et voit dans l'absence d'animaux au Parc des expositions de Paris un symbole d'une politique agricole "inefficace" et déconnectée.

Sur son site, elle prévient ⁠dans un communiqué : "Le Salon ‌n'est pas une parade : sans actes forts pour l'agriculture, aucun agriculteur n’accueillera favorablement le président Emmanuel Macron."

La ⁠FNSEA livre quant à elle un diagnostic de crise — déficit de la balance commerciale agricole, recul de la production ‌dans plusieurs filières, accumulation d'aléas climatiques et sanitaires — et remet l'impératif de production au centre, en plaidant pour ⁠une loi d'urgence agricole, la gestion de l'eau comme priorité, le principe de "pas d'interdiction ⁠sans solution" et un cap ‌stable pour les exploitations.

INCERTITUDE POLITIQUE

Côté gouvernement, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard a défendu vendredi sur France Inter la ligne ​sanitaire sur la DNC: "Le temps et le protocole choisi nous a ‌donné raison", a‑t‑elle déclaré.

"Depuis le 2 janvier, nous n'avons plus aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse."

Sur le front commercial, la colère reste vive dans les ​milieux agricoles où l'on dénonce la signature par l'Union européenne de l'accord commercial avec le Mercosur en dépit de l'opposition affichée par la France qui dénonçait par la voix d'Emmanuel Macron un texte "d'un autre âge".

La saisine de la ⁠Cour de justice de l'UE par le Parlement européen a certes repoussé la ratification de 12 à 18 mois environ, mais une application provisoire reste possible en droit européen, ce qui entretient l'incertitude politique autour du dossier.

En toile de fond, la mobilisation des dernières semaines résume les griefs : coûts élevés, lourdeur réglementaire, concurrence jugée déloyale intra‑UE et extra‑UE, inquiétudes sur la DNC et débats sur les pesticides à la faveur d'une nouvelle offensive législative au Sénat autour de la loi Duplomb.

(Rédigé par ​Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)

Emmanuel Macron
Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 20/02/2026
    Top 5 IA du 20/02/2026
    information fournie par Libertify 21.02.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Air Liquide , Coface , Eurazeo , Imerys , Meta. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Un attelage de chevaux Trait du Nord avant l’ouverture de l’édition 2026 du Salon de l’agriculture au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, le 20 février 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Emmanuel Macron inaugure un Salon de l'agriculture sans vaches et sans syndicats contestataires
    information fournie par AFP 21.02.2026 04:51 

    Le Salon de l'agriculture est inauguré samedi à Paris par Emmanuel Macron, sans vaches pour la photo officielle et sans la Confédération paysanne ni la Coordination rurale, qui boycottent le traditionnel rendez-vous entre le président et les principaux syndicats ... Lire la suite

  • Une cérémonie d’hommage lors d’un rassemblement en soutien au militant d’extrême droite Quentin Deranque, à Nantes, le 18 février 2026 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )
    Marche pour Quentin Deranque sous très haute sécurité à Lyon
    information fournie par AFP 21.02.2026 04:45 

    Une marche en hommage au jeune militant d'extrême droite Quentin Deranque, battu à mort par des militants d'ultragauche, sera encadrée samedi à Lyon par un dispositif "extrêmement important" de policiers et gendarmes, les autorités redoutant des affrontements entre ... Lire la suite

  • Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)
    Trump rencontre le dirigeant vietnamien et s'engage à retirer Hanoï des listes restreintes
    information fournie par Reuters 21.02.2026 02:35 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les discussions concernant les exportations restreintes) Le président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank