Trump rencontre le dirigeant vietnamien et s'engage à retirer Hanoï des listes restreintes
information fournie par Reuters 21/02/2026 à 02:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les discussions concernant les exportations restreintes)

Le président Donald Trump a rencontré le dirigeant vietnamien To Lam vendredi et a déclaré qu'il s'efforcerait de retirer Hanoï des listes des pays dont l'accès aux technologies avancées américaines est restreint, selon un résumé des entretiens publié sur le site Web d'information du gouvernement vietnamien.

La première rencontre officielle en personne entre les deux dirigeants a eu lieu à la Maison Blanche après que le chef du parti communiste vietnamien au pouvoir a assisté à la réunion inaugurale du Conseil de la paix à Washington.

La rencontre a suivi l'annonce d' accords d'une valeur de plus de 30 milliards de dollars, en vertu desquels les compagnies aériennes vietnamiennes achèteraient 90 avions au constructeur américain Boeing BA.N .

Vendredi, M. Trump a annoncé de nouveaux droits de douane immédiats de 10 % sur la plupart des importations en provenance de tous les pays, après que la Cour suprême a annulé certains des droits de douane radicaux qu'il avait imposés précédemment.

