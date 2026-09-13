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Pétrole-L'arrêt de l'oléoduc saoudien attaqué menace 4% de l'approvisionnement mondial
information fournie par Reuters 13/09/2026 à 14:30
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par Alex Lawler et Dmitry Zhdannikov

L'Arabie saoudite va épuiser ses stocks de pétrole destinés à l'exportation si elle ne remet pas en service son principal oléoduc vers la mer Rouge d'ici quelques jours, ce qui entraînerait une perte pouvant atteindre 4% de l'approvisionnement mondial, selon des acheteurs de brut saoudiens et des traders.

Une nouvelle baisse des flux saoudiens aggraverait le choc d'offre de pétrole, qui a déjà poussé les prix des carburants à des niveaux records, alimenté l'inflation à travers le monde et propulsé les rendements obligataires américains à leurs plus hauts niveaux depuis la crise financière de 2008.

Depuis que des attaques de drones ont contraint l'Arabie saoudite à fermer vendredi son important oléoduc est-ouest, Ryad n'a pas communiqué de façon précise sur l'ampleur des dégâts ni sur la durée de la mise hors service de l'infrastructure.

Des sources interrogées par Reuters ont fourni des estimations divergentes : l'une d'entre elles a indiqué que les réparations pourraient prendre jusqu'à cinq à six semaines, tandis qu'une autre a estimé que le problème pourrait être résolu plus rapidement et que le pompage pourrait reprendre partiellement pendant la durée des travaux.

Le service de presse du gouvernement saoudien et le ministère de l'Énergie n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

Au cours des six derniers mois, l'oléoduc traversant le désert de la péninsule arabique a épargné à l'Arabie saoudite l'essentiel de l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz, résultant de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, qui a paralysé les exportations de ses voisins.

Le plus grand exportateur mondial a utilisé cet oléoduc pour acheminer environ 4 millions de barils par jour - soit environ 4% de l'approvisionnement mondial - vers le port de Yanbu, sur la mer Rouge.

Cependant, avec la mise hors service de l'oléoduc, Yanbu ne dispose plus désormais que de stocks lui permettant de maintenir ses exportations pendant cinq à sept jours seulement, selon trois sources du secteur ayant une bonne connaissance des exportations saoudiennes.

L'Arabie saoudite dispose également de stocks suffisants pour approvisionner ses clients pendant plusieurs jours à partir des ports égyptiens d'Ain Soukhna, sur la mer Rouge, et de Sidi Kerir, sur la Méditerranée, a indiqué une quatrième source.

La capacité de stockage de Yanbu s'élève à environ 35 millions de barils, selon les estimations du secteur, tandis qu'Ain Soukhna et Sidi Kerir peuvent stocker respectivement 18 millions et 20 millions de barils.

Ces stocks ne sont pas pleins et finiront par s'épuiser si l'oléoduc est-ouest ne reprend pas ses activités, ont déclaré les quatre sources.

L'approvisionnement en pétrole saoudien a déjà atteint en août son plus bas niveau depuis plus de trois décennies en raison de la réduction des flux via le détroit d'Ormuz et la mer Rouge, a déclaré vendredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

L'approvisionnement mondial en pétrole baissera cette année de 5,7 millions de barils par jour, soit environ 6%, selon les estimations de l'AIE, qui coordonne les politiques énergétiques occidentales.

Outre l'attaque contre l'oléoduc, les combattants houthis au Yémen, qui ont menacé les livraisons de pétrole saoudien, se sont emparés vendredi d'une île située à l'embouchure de la mer Rouge.

Le Moyen-Orient fournissait environ 22 millions de barils de pétrole par jour avant la guerre. Les flux transitant par le détroit d'Ormuz ont ralenti pour atteindre seulement 6 à 9 millions de barils par jour, selon des sources du secteur.

L'Arabie saoudite a indiqué à l'Opep la semaine dernière que sa production pétrolière était tombée à seulement 6,2 millions de barils par jour en août contre 10,9 millions de barils par jour en février, avant le début de la guerre.

(Avec Maha El Dahan, version française Benjamin Mallet)

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