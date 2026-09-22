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Les Bourses européennes terminent prudemment
information fournie par AFP 22/09/2026 à 17:44
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont fini prudemment mardi, dans l'attente d'avancées diplomatiques à l'ONU sur le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis.

Après une journée passée dans le vert, la dynamique s'est essoufflée en fin de séance. Francfort a fini à l'équilibre (+0,02%), Londres a reculé de 0,29% et Milan de 0,53%. Seule Paris a avancé de 0,20%.

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