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Pétrole brut de la mer du Nord – Le WTI recule en raison d'une baisse des offres
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 18:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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Les écarts de prix du brut WTI Midland en Europe ont fortement chuté vendredi en raison de la baisse des offres de Vitol et d'autres vendeurs.

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Les indications sont exprimées en "franco à bord" (FOB), sauf mention contraire précisant "coût, assurance et fret" (CAF) ou "livré sur lieu de destination" (DLP).

* Aucune transaction n'a été conclue, a indiqué une source du marché.

* WTI Midland: Vitol, Shell et Total proposaient des cargaisons à des prix inférieurs. L'offre la plus basse émanait de Vitol, à un prix correspondant au Brent daté majoré de 12,45 dollars pour la période du 18 au 22 novembre sur une base CIF Rotterdam, a précisé cette source, en baisse par rapport à une transaction conclue jeudi au prix du Brent daté majoré de 20,45 dollars.

* Selon les calculs de Reuters, cette offre équivalait à environ le Brent daté majoré de 7,90 dollars sur une base FOB.

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