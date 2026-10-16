Pétrole brut de la mer du Nord – Le WTI recule en raison d'une baisse des offres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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Les écarts de prix du brut WTI Midland en Europe ont fortement chuté vendredi en raison de la baisse des offres de Vitol et d'autres vendeurs.

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Les indications sont exprimées en "franco à bord" (FOB), sauf mention contraire précisant "coût, assurance et fret" (CAF) ou "livré sur lieu de destination" (DLP).

* Aucune transaction n'a été conclue, a indiqué une source du marché.

* WTI Midland: Vitol, Shell et Total proposaient des cargaisons à des prix inférieurs. L'offre la plus basse émanait de Vitol, à un prix correspondant au Brent daté majoré de 12,45 dollars pour la période du 18 au 22 novembre sur une base CIF Rotterdam, a précisé cette source, en baisse par rapport à une transaction conclue jeudi au prix du Brent daté majoré de 20,45 dollars.

* Selon les calculs de Reuters, cette offre équivalait à environ le Brent daté majoré de 7,90 dollars sur une base FOB.