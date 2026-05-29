Pétrole brut de la mer du Nord – Le WTI Midland offert en baisse, le Troll recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le brut américain WTI Midland a été offert à un prix inférieur en Europe du Nord-Ouest vendredi, tandis que le brut Troll de la mer du Nord s'échangeait à un niveau plus bas, ce qui indique un resserrement des écarts dans la région, les espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran pesant sur l'ensemble des marchés.

PLATTS WINDOW

* Les indications sont franco à bord (FOB) sauf si elles sont marquées coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* Une cargaison a été négociée, a indiqué une source du marché.

* Troll: ENI a acheté une cargaison pour la période du 17 au 19 juin à Phillips 66 au Brent daté majoré de 3,75 $, en baisse par rapport à l'offre de jeudi.

* WTI Midland: Glencore a proposé deux cargaisons sur une base CIF Rotterdam, avec des dates du 20 au 24 juin au Brent daté plus 2,20 $ et des dates du 23 au 27 juin au Brent daté plus 2,50 $.

* La plus basse des deux offres CIF Rotterdam correspond à un niveau nettement plus faible sur une base FOB d'environ le Brent daté plus 80 cents, selon les calculs de Reuters.