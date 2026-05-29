Londres veut alourdir les sanctions pour dégradation de câbles sous-marins face à la menace russe

"Si vous agissez de manière irresponsable ou si vous visez délibérément nos câbles, vous en subirez de graves conséquences", a déclaré la secrétaire d'Etat aux Télécommunications britannique, Liz Lloyd ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi vouloir alourdir les sanctions pour dégradation de câbles sous-marins, avec l'objectif d'empêcher les "Etats hostiles" comme la Russie de mener des actions de sabotage contre ces infrastructures clés.

Les changements proposés portent "un message clair : si vous agissez de manière irresponsable ou si vous visez délibérément nos câbles, vous en subirez de graves conséquences", a déclaré la secrétaire d'Etat aux Télécommunications, Liz Lloyd.

"Actuellement, la loi n'est tout simplement pas à la hauteur de la menace. (...) Nous allons (la) rendre plus claire, plus stricte et beaucoup plus difficile à contourner", a-t-elle affirmé, lors d'une intervention au Rusi, cercle de réflexion britannique spécialisé dans la défense.

Les changements proposés visent à "renforcer la sécurité nationale et à dissuader la Russie et d'autres Etats hostiles de saboter les infrastructures nationales essentielles du Royaume-Uni", selon un communiqué du ministère des Télécommunications.

Londres avaient annoncé en avril que les forces armées britanniques avaient repéré et suivi pendant un mois trois sous-marins russes qui espionnaient des câbles dans l'Atlantique Nord. Cette opération s'était déroulée "dans les eaux britanniques et aux alentours".

Liz Lloyd a toutefois assuré vendredi que le gouvernement n'avait "connaissance d'aucune rupture de câble d'origine malveillante dans les eaux britanniques".

Le projet du gouvernement, qui sera soumis à consultation, vise à remplacer une législation datant de 140 ans.

Il prévoit "des amendes plus lourdes et des peines d'emprisonnement pour les armateurs et les exploitants qui endommagent des câbles de manière intentionnelle ou par négligence".

Le gouvernement envisage aussi d'imposer de nouvelles obligations en matière de sécurité aux propriétaires et aux opérateurs de câbles.

Ces infrastructures sont indispensables aux services d'urgence, à l'armée et à des secteurs économiques clés comme la finance, souligne le communiqué.

"Les câbles télécoms sous-marins acheminent les données qui font tourner l'économie : au Royaume-Uni, 1.400 milliards de livres sterling de transactions quotidiennes reposent sur ce réseau", selon le communiqué.