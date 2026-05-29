Tensions entre manifestants et police de l'immigration devant un centre de détention du New Jersey

Manifestation devant le centre de détention de la police de l'immigration (ICE) Delaney Hall, à Newark dans le New Jersey, le 26 mai 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les tensions entre manifestants et forces de l'ordre devant un centre de détention de la police de l'immigration (ICE) dans le New Jersey s'intensifient après une semaine de mobilisation, conduisant à neuf arrestations dans la nuit de jeudi à vendredi, selon le ministre américain de la Sécurité intérieure Markwayne Mullin.

"Dans la soirée du 28 mai, environ 100 émeutiers anti-ICE se sont rassemblés autour du centre de détention de l'ICE de Delaney Hall. Les émeutiers ont mordu, donné des coups de pied et frappé les agents des forces de l'ordre", a-t-il affirmé sur son compte X.

Des images des médias américains montrent des bousculades entre les manifestants et les forces de l'ordre, qui ont utilisé du gaz au poivre.

Six personnes avaient été arrêtées dans la nuit de mercredi à jeudi et deux la veille, selon M. Mullin.

Situé à Newark, Delaney Hall est un établissement privé de 1.000 lits utilisé exclusivement par ICE depuis 2025.

Les manifestations y ont débuté après que des détenus ont entamé une grève de la faim et du travail pour protester contre leurs conditions de détention.

Dans une lettre en espagnol publiée par le mouvement de protection des sans papiers Cosecha, environ 300 d'entre eux disent être "détenus sans motif valable", "ne pas bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate" et dénoncent "la mauvaise qualité de la nourriture".

Le sénateur démocrate du New Jersey Cory Booker, qui a visité l'établissement mercredi et demande sa fermeture, a indiqué dans un communiqué avoir entendu des "dizaines" de témoignages dans ce sens. Selon lui, la majorité des détenus n'ont pas de casier judiciaire.

- "Graves questions" -

La gouverneure démocrate de l'Etat, Mikie Sherrill, a dit s'être vu refuser l'accès lundi. Le département de la Santé du New Jersey a inspecté jeudi le service de restauration du centre.

"Refuser de fournir un accès total soulève de graves questions sur ce qu'ICE essaie de cacher au public", a estimé Mme Sherrill dans un communiqué, appelant à la fermeture de Delaney Hall et demandant à l'agence fédérale de "faire immédiatement retomber la tension".

Markwayne Mullin lui a répondu sur X que les centres de détention d'ICE font l'objet "d'audits et d'inspections réguliers par des organismes externes". "Tous les détenus reçoivent des repas adéquats, de l'eau potable, des couvertures, des soins médicaux et ont la possibilité de communiquer avec les membres de leur famille et leurs avocats", a-t-il ajouté.

Un appel à une contre-manifestation en soutien à l'agence fédérale a été passé pour samedi matin.

ICE a aussi reçu sur X le "soutien" de Greg Bovino, ex-haut responsable de la police aux frontières et ancien visage de la politique anti-immigration de Donald Trump.

Le New Jersey est un "Etat sanctuaire", limitant volontairement sa coopération avec les services fédéraux de l'immigration.

L'an dernier, plusieurs incidents se sont produits à Delaney Hall. Le maire démocrate de Newark Ras Baraka a été brièvement arrêté alors qu'il tentait d'y entrer. Une élue démocrate à la Chambre des représentants, LaMonica McIver, est poursuivie pour "agression" des forces de l'ordre à la suite d'une manifestation. Une rébellion s'est produite en interne et plusieurs détenus se sont échappés.