Pétrole brut de la mer du Nord : l'Ekofisk recule légèrement suite à une offre

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L'Ekofisk de la mer du Nord a baissé jeudi dans la fenêtre Platts, tandis que le WTI Midland américain a été proposé à un prix supérieur à celui auquel cette qualité s'est négociée plus tôt dans la semaine.

CHARGEMENTS DE JUIN

* Les chargements de Johan Sverdrup sont provisoirement fixés à 660.000 barils par jour (b/j) en juin, ceux de Gullfaks à 167.000 b/j, ceux de Grane à 210.000 b/j, ceux de Statfjord à 53.000 b/j et ceux de Johan Castberg à 213.000 b/j, selon les programmes de chargement consultés par Reuters.

PLATTS WINDOW

Les indications sont données sur une base franco à bord () FOB), sauf si elles sont marquées comme coût, assurance et fret () CIF) ou livrées sur place.

* Aucune transaction n'a été conclue, a indiqué une source du secteur.

* Ekofisk: ConocoPhillips a proposé une cargaison du 28 au 30 mai au Brent daté plus 8,95 $, tandis qu'Eni a proposé une cargaison du 23 au 25 mai au Brent daté plus 8,55 $.

* L'offre la plus basse pour l'Ekofisk mercredi émanait de ConocoPhillips, qui proposait une cargaison du 19 au 21 mai au Brent daté majoré de 9,00 $.

* WTI Midland: Mitsui a proposé une cargaison pour la période du 21 au 25 mai au prix du Brent daté majoré de 9,00 $ CIF Rotterdam.

* Selon les calculs de Reuters, cette offre équivalait à environ le cours du jour majoré de 7,13 $ sur une base FOB.

* Il n'y avait pas de WTI Midland dans la fenêtre mercredi après que Glencore eut acheté mardi à Petroineos une cargaison du 12 au 16 mai au prix du Brent du jour plus 7,40 $ CIF Rotterdam.