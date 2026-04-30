La Bourse de Paris termine sur une note haussière avant la pause du 1er-Mai

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a clôturé en hausse jeudi avant le pont du 1er-Mai, tirée par Engie qui a compensé le recul des banques et des constructeurs automobiles, sur fond de forte volatilité des cours du pétrole.

En baisse depuis lundi, l'indice du CAC 40 a repris 42,71 points (+0,53%) à 8.114 points. Mecredi, le CAC 40 avait terminé en baisse de 0,39%, soit une perte de 31,96 points, pour atteindre 8.072,13 points.

Les investisseurs ont repris goût aux risques en fin de séance, au moment de la baisse du prix du pétrole. Peu avant 19H00, le baril de Brent de mer du Nord reculait presque aussi fortement qu'il était monté (-3,35% à 114,08 dollars).

Plus tôt dans la journée, le Brent, référence en Europe, avait dépassé les 126 dollars le baril, un sommet depuis début 2022 lorsque l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe avait provoqué une flambée des cours. Le CAC 40 naviguait alors en territoire négatif.

"Les craintes d'une escalade du conflit entre les États-Unis et l'Iran ont alimenté la hausse initiale avant que le marché ne se calme", a commenté Kathleen Brooks, directrice de recherche pour XTB.

La Bourse a préféré voir le verre à moitié plein après la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) qui a maintenu son taux de dépôt inchangé à 2%.

Les investisseurs semblent avoir fait la sourde oreille à la mise en garde de la présidente de la BCE Christine Lagarde, assurant que "les risques" d'une inflation en hausse et d'une croissance en baisse s'étaient "intensifiés".

"Sauf forte baisse des prix de l'énergie ou net ralentissement des indicateurs d'activité, une hausse des taux de 25 points de base en juin semble probable", commentent les analystes de Capital Economics.

Coté valeurs, Le groupe énergétique Engie a pris la tête du palmarès des meilleures progressions jeudi (+4,93% à 28,07 euros le titre). Insensible aux effets de conjoncture, STlicroelectronics (semi-conducteurs) a poursuivi sur sa lancée (+2,90% à 46,02%).

Mauvaise journée en revanche pour les fleurons du secteur bancaire: BNP Paribas a reculé de 1,41% à 89,23 euros, malgré l'annonce d'un bénéfice net record au premier trimestre.

Le Crédit Agricole, qui a publié jeudi des bénéfices en hausse, mais légèrement inférieurs aux attentes, a également souffert (-3,66% à 16,60 euros).

Le constructeur automobile Stellantis a enregistré la plus mauvaise performance de la journée (-6,40%, à 6,22 euros). Renault a également reculé (-0,33% à 29,77 euros).

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