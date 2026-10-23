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Pétrole brut de la mer du Nord - BP fait une offre pour Sverdrup
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 19:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(.)

BP a également proposé le gisement norvégien Johan Sverdrup dans la fenêtre Platts vendredi, lors d’une séance par ailleurs calme.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont « franco à bord » (FOB), sauf si elles sont spécifiées comme « coût, assurance et fret » (CAF) ou « rendu lieu » (DDP).

* Aucune transaction n’a été conclue, a indiqué une source du marché.

* Johan Sverdrup: BP a proposé une cargaison du 4 au 6 novembre au Brent daté majoré de 2,00 $.

* Jeudi, BP avait proposé les mêmes dates au prix du Brent daté majoré de 2,85 $.

* Vendredi, aucune offre d'achat ni de vente n'a été enregistrée pour aucune des qualités composant l'indice de référence du Brent daté.

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