Pétrole brut de la mer du Nord - BP fait une offre pour Sverdrup

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
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BP a également proposé le gisement norvégien Johan Sverdrup dans la fenêtre Platts vendredi, lors d’une séance par ailleurs calme.
FENÊTRE PLATTS
Les indications sont « franco à bord » (FOB), sauf si elles sont spécifiées comme « coût, assurance et fret » (CAF) ou « rendu lieu » (DDP).
* Aucune transaction n’a été conclue, a indiqué une source du marché.
* Johan Sverdrup: BP a proposé une cargaison du 4 au 6 novembre au Brent daté majoré de 2,00 $.
* Jeudi, BP avait proposé les mêmes dates au prix du Brent daté majoré de 2,85 $.
* Vendredi, aucune offre d'achat ni de vente n'a été enregistrée pour aucune des qualités composant l'indice de référence du Brent daté.
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