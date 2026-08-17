Pétrole brut d'Afrique de l'Ouest - TotalEnergies propose du Bonny tandis que les ventes au comptant d'ADNOC pèsent sur le marché

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TotalEnergies a proposé lundi du brut nigérian Bonny Light sur la plateforme Argus, tandis que les écarts de prix des autres bruts d'Afrique de l'Ouest sont restés stables.

* Le Bonny a été proposé à un prix correspondant au Brent daté majoré de 4,10 dollars via la plateforme Argus Open Markets pour un embarquement en septembre, a indiqué une source du secteur. La semaine dernière, cette référence était proposée à un prix majoré de 6 dollars sur la plateforme Platts, selon les données de LSEG.

* Le marché ouest-africain a marqué le pas car l'Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) s'est à nouveau lancée dans une vente agressive de cargaisons au comptant, a indiqué un autre trader.

* ADNOC a vendu au moins 14 millions de barils de brut au comptant à des raffineurs asiatiques avec des primes lors de son dernier appel d’offres, ont indiqué lundi des sources du secteur. Il s’agissait de son huitième appel d’offres depuis début juin.

* La disponibilité accrue des qualités du Moyen-Orient pesait sur le marché ouest-africain, les deux régions se faisant concurrence auprès des raffineurs asiatiques.

* Sur le marché global, Chevron a annoncé avoir découvert du pétrole et du condensat de gaz dans un puits d’exploration du bloc 0 au large de l’Angola , renforçant ainsi sa volonté d’augmenter sa production en Afrique subsaharienne grâce à une exploration axée sur les infrastructures.