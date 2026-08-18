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Sophie Adenot va devenir la première Française à sortir dans l'espace
information fournie par AFP 18/08/2026 à 02:40
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L'astronaute française Sophie Adenot pointe le drapeau français sur sa combinaison à Cape Canaveral en Floride, le 13 février 2026 ( AFP / Jim WATSON )

L'astronaute française Sophie Adenot pointe le drapeau français sur sa combinaison à Cape Canaveral en Floride, le 13 février 2026 ( AFP / Jim WATSON )

Sophie Adenot, en mission dans la Station spatiale internationale (ISS), doit devenir mardi la première astronaute française à sortir dans l'espace, en compagnie de l'Américain Anil Menon.

La sortie, qui débutera à 12H35 GMT et devrait durer six heures et demie, permettra de remplacer une antenne nommée Space-to-Ground, ou SGANT, a précisé l'Agence spatiale américaine (Nasa).

Cet équipement "joue un rôle essentiel dans les communications à haut débit et la transmission de données entre le Centre de contrôle de mission à Houston et la Station spatiale internationale", a précisé la semaine dernière Sophie Adenot sur ses réseaux sociaux en annonçant sa "super nouvelle".

Agée de 44 ans, l'astronaute est la deuxième femme européenne à faire une telle sortie, après l'Italienne Samantha Cristoforetti en 2022.

Depuis plusieurs jours, la Française prépare avec minutie cette opération complexe à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, passant en revue les scaphandres, les outils ainsi que les procédures de sécurité à appliquer une fois hors de l'ISS.

"La réussite d'une sortie dans l'espace se prépare bien avant l'ouverture du sas, et c'est à cela que j'ai concentré toute mon attention ces derniers jours: répétitions, préparation et concentration", a-t-elle affirmé sur X.

Image tirée d'une diffusion en direct de Nasa montrant l'équipage Crew-12 s'approchant de la Station spatiale internationale (ISS), le 14 février 2026 ( NASA+ / HANDOUT )

Image tirée d'une diffusion en direct de Nasa montrant l'équipage Crew-12 s'approchant de la Station spatiale internationale (ISS), le 14 février 2026 ( NASA+ / HANDOUT )

Lors de cette sortie, les deux astronautes commenceront par démonter l'ancienne antenne pour ensuite récupérer celle de rechange et l'installer sur la structure.

Puis ils utiliseront un outil spécialement conçu pour ce type d'opération en microgravité afin d'effectuer les délicates connexions électriques nécessaires au fonctionnement de l'équipement.

Les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway resteront, eux, à l'intérieur de l'ISS pour les aider à "enfiler et retirer leurs scaphandres et pour manoeuvrer" le bras spatial auquel Anil Menon sera attaché afin de faciliter le remplacement de l'antenne, a détaillé la Nasa.

"Travail d'équipe"

"Même si tous les regards sont braqués sur les astronautes en sortie extravéhiculaire, une (telle opération) est avant tout un travail d'équipe", avait déclaré Sophie Adenot lors d'une précédente sortie dans le vide spatial de Jessica Meir et Anil Menon à laquelle elle avait contribué depuis l'intérieur de l'ISS.

L'astronaute française Sophie Adenot durant un entretien à l'AFP depuis l'ISS le 26 février 2026 ( AFP / Jacques-Alexandre BRUN )

L'astronaute française Sophie Adenot durant un entretien à l'AFP depuis l'ISS le 26 février 2026 ( AFP / Jacques-Alexandre BRUN )

Ingénieure de formation et ancienne pilote d'essai, Sophie Adenot est devenue en février la deuxième Française de l'histoire à effectuer un vol dans l'espace, après la pionnière Claudie Haigneré en 1996 et 2001, qui l'a inspirée.

Si elle avait été entraînée à réaliser des sorties extravéhiculaires, Claudie Haigneré n'en avait pas effectué lors de ses séjours spatiaux.

Le dernier Français à être sorti dans l'espace est Thomas Pesquet. Il l'a fait six fois au total lors de ses deux séjours dans l'ISS. Agé de 48 ans, cet ingénieur aéronautique, pilote de ligne et sportif accompli, avait permis de relancer l'intérêt du grand public français pour l'espace.

En 2017, le Français décrivait ces sorties comme "le rêve dans le rêve".

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