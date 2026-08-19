Pétrole brut d'Afrique de l'Ouest - Marché calme, dans l'attente des programmes de chargement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le marché du pétrole brut d'Afrique de l'Ouest est resté calme mercredi, les opérateurs attendant les programmes de chargement et surveillant un marché pétrolier volatil.

* Les contrats à terme sur le Brent ont progressé de plus de 1 %, tandis que les cours du WTI américain ont bondi de plus de 2 % après que les Émirats arabes unis ont décidé de suspendre toutes les transactions financières et économiques avec l'Iran.

O/R

* La disponibilité accrue des qualités de pétrole du Moyen-Orient et d’Amérique latine continuait de peser en partie sur le marché ouest-africain, toutes ces qualités se faisant concurrence auprès des raffineurs asiatiques, mais la demande pour ces qualités s’était améliorée, ont indiqué des opérateurs à Reuters.

* Par ailleurs, les importations de brut de la raffinerie nigériane Dangote s’élevaient à environ 640 000 depuis le début du mois d’août, se redressant après une période de juin-juillet légèrement en baisse, ont indiqué les analystes de Kpler dans une note.