Pétrole brut américain-Stabilité des cours alors que l'écart WTI/Brent se resserre et que les stocks nationaux chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cours sont restés globalement stables mardi, selon les négociants, alors que la décote des contrats à terme sur le brut américain par rapport à la référence internationale Brent s'est réduite pour peser sur la demande d'exportation, compensant une baisse des stocks de pétrole nationaux.

La décote des contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate par rapport au Brent WTCLc1-LCOc1 s'est réduite à 3,96 dollars le baril, suggérant une fenêtre d'arbitrage qui se referme. Une décote inférieure à environ 4 dollars décourage généralement la demande d'exportation.

Par ailleurs, les stocks américains de brut, d'essence et de distillats ont baissé la semaine dernière, selon des sources du marché, citant les chiffres de l'American Petroleum Institute mardi.

Les stocks de brut ont baissé de 2,98 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 17 octobre, ont indiqué les sources sous couvert d'anonymat.

Les stocks d'essence ont baissé de 236 000 barils, tandis que les stocks de distillats ont baissé de 974 000 barils par rapport à la semaine précédente, ont indiqué les sources.

Le ministère américain de l'énergie a déclaré mardi qu'il cherchait à acheter 1 million de barils de pétrole brut pour les livrer à la réserve stratégique de pétrole , afin de profiter des prix relativement bas du pétrole pour aider à reconstituer les stocks.

Le département achète généralement du brut acide comme le Mars, qui a augmenté de 5 cents mardi.

Ailleurs, les grandes compagnies pétrolières telles que Chevron CVX.N et Shell SHEL.L ont réduit la production de pétrole et de gaz dans un champ important du Kazakhstan après qu'une attaque de drone ukrainien ait endommagé une usine de traitement de gaz en Russie qui soutient leurs opérations, ont déclaré les compagnies mardi.

* Le Light Louisiana Sweet WTC-LLS pour livraison en novembre a été stable à un point médian d'une prime de 2,15 $ et a été vu **à l'achat et à la vente** entre une prime de 2,00 $ et 2,30 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Mars Sour WTC-MRS a augmenté de 5 cents pour atteindre le point médian d'un rabais de 1,30 $ et a été vu **à l'achat et à la vente** entre 1,40 $ et 1,20 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 .

* WTI Midland WTC-WTM est resté stable à un point médian d'une prime de 30 cents et a été vu à l'achat et à la vente entre 20 cents et 40 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 .

* Le West Texas Sour WTC-WTS s'est maintenu à un point médian de 70 cents de réduction et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 80 cents et 60 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

CLc1 .

* Le WTI à East Houston WTC-MEH , également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 55 cents et 75 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Les contrats à terme ICE Brent décembre LCOc1 ont augmenté de 31 cents pour s'établir à 61,32 dollars le baril

* Les contrats à terme sur le brut WTI de novembre CLc1 ont augmenté de 30 cents pour s'établir à 57,82 dollars le baril

* L'écart Brent/WTI WTCLc1-LCOc1 s'est élargi de 6 cents pour se négocier en dernier lieu à moins 4,05 $, après avoir atteint un maximum de moins 3,96 $ et un minimum de moins 4,07 $