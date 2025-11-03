Pétrole brut américain-Les qualités sont mitigées en raison de l'augmentation de l'offre, l'écart WTI/Brent s'élargit

Les négociants ont indiqué que les qualités étaient mixtes lundi, les qualités intérieures augmentant tandis que les bruts côtiers baissaient.

Les stocks américains de pétrole brut devraient avoir augmenté la semaine dernière, tandis que les stocks d'essence et de distillats ont probablement baissé, selon un sondage préliminaire de Reuters lundi.

Cinq analystes interrogés par Reuters avant la publication des données hebdomadaires sur les stocks ont estimé en moyenne que les stocks de brut avaient augmenté d'environ 500 000 barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 31 octobre.

Dans le même temps, l'écart entre les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate et la référence mondiale Brent s'est creusé, ce qui rend généralement les qualités américaines plus attrayantes pour les acheteurs étrangers.

L'écart WTCLc1-LCOc1 s'est creusé jusqu'à moins 4,19 dollars le baril, ce qui laisse entrevoir une fenêtre d'arbitrage ouverte.

* Le Light Louisiana Sweet WTC-LLS pour livraison en décembre a baissé de 10 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 1 dollar et était coté entre une prime de 90 cents et de 1,10 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 .

* Mars Sour WTC-MRS a baissé de 25 cents pour atteindre le point médian d'une décote de 1,35 $ et était coté entre une décote de 1,45 $ et de 1,25 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 .

* Le WTI Midland WTC-WTM a augmenté de 5 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 55 cents et était coté entre 45 cents et 65 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* West Texas Sour WTC-WTS a augmenté de 50 cents pour atteindre le point médian d'une décote de 10 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une décote de 25 cents et une prime de 5 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 .

* Le WTI à East Houston WTC-MEH , également connu sous le nom de MEH, s'est échangé entre une prime de 75 cents et de 95 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Les contrats à terme ICE Brent janvier LCOc1 ont augmenté de 6 cents et se négocient actuellement à 64,83 dollars le baril lundi

* Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI de décembre

CLc1 ont augmenté de 7 cents pour s'établir à 61,05 dollars le baril lundi

* L'écart Brent/WTI WTCLc1-LCOc1 a diminué de 4 cents pour se négocier à moins 4,13 $, après avoir atteint un maximum de moins 4,11 $ et un minimum de moins 4,19 $