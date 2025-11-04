 Aller au contenu principal
Lockheed s'efforce d'accélérer les livraisons retardées de F-16 à Taïwan
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 03:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lockheed Martin LMT.N a déclaré mardi qu'il s'efforçait d'accélérer les livraisons retardées de nouveaux F-16V à Taïwan, après que le ministère de la Défense de l'île a déclaré que le programme avait été repoussé en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement.

Taïwan, qui fait face à une menace militaire croissante de la part de Pékin, s'est plaint de retards répétés dans la livraison d'armes commandées aux États-Unis, le plus important bailleur de fonds international et fournisseur d'armes de l'île revendiquée par la Chine.

Dans un rapport présenté aux législateurs lundi, le ministère de la défense taïwanais a déclaré que la livraison des 66 chasseurs F-16V , initialement prévue pour la fin de l'année 2026, avait été repoussée en raison de délocalisations et de perturbations dans les chaînes de production.

Lockheed a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel qu'il s'engageait à fournir des "capacités essentielles à la mission" à Taïwan avec la flotte de F-16 pour soutenir ses défenses aériennes.

Cela comprend les 66 nouveaux F-16V, ainsi que le programme de modernisation des F-16 Viper de Taïwan, qui s'est achevé en décembre 2023, a ajouté la société.

"Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement américain pour accélérer les délais de livraison dans la mesure du possible, tout en garantissant un produit sûr et conforme."

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
488,150 USD NYSE -0,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

