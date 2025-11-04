Lockheed s'efforce d'accélérer les livraisons retardées de F-16 à Taïwan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lockheed Martin LMT.N a déclaré mardi qu'il s'efforçait d'accélérer les livraisons retardées de nouveaux F-16V à Taïwan, après que le ministère de la Défense de l'île a déclaré que le programme avait été repoussé en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement.

Taïwan, qui fait face à une menace militaire croissante de la part de Pékin, s'est plaint de retards répétés dans la livraison d'armes commandées aux États-Unis, le plus important bailleur de fonds international et fournisseur d'armes de l'île revendiquée par la Chine.

Dans un rapport présenté aux législateurs lundi, le ministère de la défense taïwanais a déclaré que la livraison des 66 chasseurs F-16V , initialement prévue pour la fin de l'année 2026, avait été repoussée en raison de délocalisations et de perturbations dans les chaînes de production.

Lockheed a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel qu'il s'engageait à fournir des "capacités essentielles à la mission" à Taïwan avec la flotte de F-16 pour soutenir ses défenses aériennes.

Cela comprend les 66 nouveaux F-16V, ainsi que le programme de modernisation des F-16 Viper de Taïwan, qui s'est achevé en décembre 2023, a ajouté la société.

"Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement américain pour accélérer les délais de livraison dans la mesure du possible, tout en garantissant un produit sûr et conforme."