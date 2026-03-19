Pétrole brut américain-Les cours se maintiennent à des sommets pluriannuels alors que l'écart WTI/Brent s'élargit en raison de la crise iranienne

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Les cours du pétrole brut côtier américain se sont légèrement détendus jeudi après avoir atteint des sommets pluriannuels au cours des dernières séances, ont indiqué les négociants, alors que la décote des contrats à terme sur le brut américain par rapport au Brent s'est creusée pour atteindre son niveau le plus élevé en 13 ans.

La prime du WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, par rapport au brut américain West Texas Intermediate, a baissé de son plus haut niveau en six ans à 4,25 dollars, tandis que les primes pour le Mars ont baissé jusqu'à 6 dollars le baril.

Le brut américain West Texas Intermediate s'est échangé jusqu'à avec une décote de 20,69 dollars le baril par rapport au Brent au cours de la séance de mercredi, la plus importante depuis mars 2013. En règle générale, un écart supérieur à 4 dollars encourage les exportations.

Le Brent était en hausse jeudi, mais loin des sommets de 119 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain ont terminé avec une légère perte quelques heures après avoir atteint un sommet de plus de 100 dollars le baril.

Les chargements de pétrole par l'Arabie saoudite dans le port de Yanbu, sur la mer Rouge, ont été brièvement interrompus jeudi, ont déclaré deux sources à Reuters, après la chute d'un drone sur la raffinerie Aramco-Exxon, SAMREF, qui se trouve à proximité.

Le port est le seul débouché pour le premier exportateur mondial de pétrole depuis que l'Iran a bloqué le trafic des pétroliers quittant le Golfe par le détroit d'Ormuz.

Les raffineries Mina al-Ahmadi et Mina Abdullah de Kuwait Petroleum Corp ont également été visées par des drones jeudi, ce qui a provoqué des incendies sur les deux sites, a indiqué l'agence de presse de l'État.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait demandé à Israël de ne pas répéter ses attaques contre les infrastructures de gaz naturel iranien, alors que les frappes réciproques sur les centrales énergétiques ont fait grimper les prix de l'énergie en flèche, intensifiant fortement la guerre américano-israélienne contre l'Iran .

Dans le domaine du raffinage, la raffinerie Chevron CVX.N de 285 000 barils par jour à El Segundo, dans le sud de la Californie, a remis en service une unité de production de carburéacteur après cinq mois de réparations et de maintenance à la suite d'un incendie, a déclaré la société jeudi.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en avril s'est détendu jusqu'au point médian d'une prime de 5,60 $ et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une prime de 5,00 $ et 6,20 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain.

* Le Mars Sour s'est détendu pour atteindre le point médian d'une prime de 6 $ et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 5,75 $ et 6,25 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1

* Le WTI Midland s'est raffermi pour atteindre le point médian d'une prime de 2,85 $ et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 2,60 $ et 3,10 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 .

* Le West Texas Sour s'est détendu pour atteindre le point médian d'une décote de 15 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une décote de 30 cents et la parité avec les contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 4,00 $ et 4,50 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Les contrats à terme ICE Brent mai LCOc1 ont augmenté de 1,27 $ pour s'établir à 108,65 $ le baril jeudi.

* Les contrats à terme sur le brut WTI d'avril CLc1 ont baissé de 18 cents pour s'établir à 96,14 dollars le baril jeudi.

* L'écart entre le Brent et le WTI s'est élargi de 1,21 $ pour se négocier en dernier lieu à moins 13,13 $, après avoir atteint un maximum de moins 9,99 $ et un minimum de moins 20,69 $.