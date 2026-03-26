Italie: la confiance des consommateurs en nette baisse en mars

( AFP / DAMIEN MEYER )

L'indice de confiance des consommateurs italiens a accusé une nette baisse au mois de mars dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

Les Italiens se sont ainsi montrés plus pessimistes quant à leur vision de la situation économique de l'Italie comme de leur situation personnelle.

Aors qu'il était en hausse au cours des derniers mois, avec une situation économique en cours d'amélioration, l'indice de confiance des consommateurs est passé de 97,4 à 92,6, revenant au niveau d'avril 2025. Seules les opportunités actuelles d'épargne ont progressé.

L'indice de confiance des entrepreneurs est resté de son côté presque stable, à 97,3 (-0,1 point sur un mois). Seul le secteur du commerce au détail s'est montré plus inquiet.

L'indice sur le moral des ménages et des entreprises a été réalisé via des sondages effectués au cours de la première quinzaine de mois de mars, a précisé l'Istat.