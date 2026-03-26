Le Portugal dégage un nouvel excédent public en 2025, à 0,7% du PIB

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le Portugal a dégagé l'année dernière un excédent public à hauteur de 0,7% de son produit intérieur brut (PIB), après 0,6% en 2024, selon une première estimation publiée jeudi par l'Institut national des statistiques (Ine).

Ce résultat est supérieur aux prévisions du gouvernement, qui tablait sur un excédent de 0,4%.

Les recettes totales des administrations publiques ont progressé de 6,7%, tandis que les dépenses ont augmenté de 6,6%, permettant ainsi de dégager un excédent de 2 milliards d'euros, a précisé l'Ine dans un communiqué.

Dans le même temps, la dette publique a reculé à 87,5% du PIB en 2025, contre 89,7% l'année précédente.

Ces chiffres représentent "un résultat historique", s'est félicité le ministre des Finances, Joaquim Miranda Sarmento, en soulignant qu'ils ont été obtenus alors même que le gouvernement a "réduit les impôts, revalorisé les carrières (des fonctionnaires, ndlr), augmenté les prestations sociales et accéléré l'investissement public".

Le budget de l'Etat pour cette année prévoit un nouvel excédent de 0,1% du PIB, mais cette prévision pourrait être remise en cause par l'impact de la guerre au Moyen-Orient et par l'effort de reconstruction entrepris après les dégâts provoqués par la série de tempêtes qui ont frappé le Portugal en début d'année.

"L'année 2026 était déjà très exigeante au plan budgétaire" et le pays ibérique se retrouve désormais face à des "défis énormes", mais l'exécutif de droite "maintiendra une trajectoire prudente", a toutefois assuré jeudi le ministre des Finances, lors d'une conférence de presse.

Mercredi, la Banque du Portugal avait abaissé sa prévision de croissance économique pour cette année, désormais estimée à 1,8% contre 2,3% précédemment, et a relevé celle de l'inflation, à 2,8%, en raison du conflit au Moyen-Orient mais aussi de l'impact des intempéries.