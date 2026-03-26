TotalEnergies dit ne pas être en mesure d'atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050

Logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies à Paris

TotalEnergies a déclaré jeudi ne ‌pas être en mesure d'atteindre la neutralité carbone en 2050 comme requis ​par l'accord de Paris, le géant pétrolier et gazier français citant notamment l’hétérogénéité croissante des trajectoires énergétiques et les incertitudes concernant l’évolution de ​la demande au niveau mondial.

Le groupe avait précédemment annoncer viser la neutralité carbone d'ici 2050.

"Nous ​devons confronter notre ambition à la ⁠réalité, et reconnaître que nos sociétés ont entamé une transition ‌mais à un rythme qui ne permet pas encore l’atteinte collective de la neutralité carbone poursuivie dans le cadre ​de l’Accord de ‌Paris", a déclaré le président-directeur général Patrick Pouyanné, cité ⁠dans le rapport "Sustainability & Climate 2026 Progress Report" de TotalEnergies.

Adopté en décembre 2015 à Paris et entré en vigueur en novembre 2016, l'Accord de ⁠Paris sur le ‌climat vise à limiter la hausse de la température ⁠mondiale à moins de deux degrés Celsius par rapport à l'époque ‌pré-industrielle.

"La compagnie n’est pas en mesure d’adopter un plan ⁠de transition tel que défini par les normes européennes ⁠de reporting et, ‌par conséquent, ne peut formuler des objectifs de 'zéro net' au sens de ​ces normes", explique Patrick Pouyanné.

TotalEnergies, ‌également présent dans les énergies renouvelables, a cependant annoncé avoir dépassé en 2025 son objectif ​de réduction de 60% des émissions de méthane par rapport à 2020 et vise une baisse de 70% cette année ⁠en vue d'une réduction de 80% en 2030 "ou plus tôt".

TotalEnergies a également maintenu inchangé son objectif de réduction des émissions opérées (Scope 1+2) sous la barre des 400 tonnes en 2030, un but qu'il a atteint trois années consécutives.

(Forrest Crellin à Paris et Shadia Nasralla à Londres; ​version française Augustin Turpin)