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Pétrole brut américain-Les cours remontent après que l'API a annoncé une nouvelle baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 23:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cours des différentes qualités de brut américain négociées physiquement se sont globalement raffermis mercredi, ont indiqué des opérateurs, après que les données de l'American Petroleum Institute ont révélé une nouvelle baisse hebdomadaire des stocks de brut.

Les stocks de brut américains ont baissé pour la sixième semaine consécutive la semaine dernière , ont indiqué des sources du marché, citant les chiffres de l'American Petroleum Institute publiés mercredi, tandis que les stocks d'essence ont également diminué.

Par ailleurs, le président Donald Trump a rejeté mercredi un rapport selon lequel l'Iran et Oman géreraient le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, signe que tout assouplissement de l'approvisionnement via le détroit d'Ormuz restait difficile à envisager.

Du côté de la demande, la raffinerie de PBF Energy à Torrance, en Californie, d'une capacité de 160 000 barils par jour, a connu un incident de torchage imprévu , selon une alerte communautaire publiée lundi, ce qui devrait avoir un impact sur la production, a déclaré une source proche du dossier.

Les raffineurs de pétrole américains devraient avoir environ 180 000 barils par jour de capacité hors service au cours de la semaine se terminant le 29 mai, ce qui augmenterait la capacité de raffinage disponible de 48 000 bpd par rapport à la semaine précédente, a déclaré mercredi la société d'études IIR Energy . La capacité hors service devrait tomber à 138 000 bpd au cours de la semaine se terminant le 5 juin, a indiqué IIR

Les données officielles sur les stocks de pétrole américains de l'Energy Information Administration seront publiées jeudi à 10 h 30 (heure de la côte Est).

* Le Light Louisiana Sweet WTC-LLS pour livraison en juillet s'est raffermi à un prix moyen de 2,20 $ de prime et s'échangeait entre 2,05 $ et 2,35 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le prix du Mars Sour WTC-MRS a augmenté de 2,25 $ pour s'établir à un prix médian de 75 cents de prime et s'est négocié entre 55 et 95 cents de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI Midland WTC-WTM s'est raffermi de 5 cents pour atteindre un point médian de 1,15 $ de prime et s'échangeait entre 1,30 $ et 1,70 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le West Texas Sour WTC-WTS a reculé de 5 cents pour s'établir à un point médian de 2,45 $ de décote et s'échangeait entre 2,55 $ et 2,35 $ de décote par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI à East Houston WTC-MEH , également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 1,30 et 1,70 dollar par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent pour juillet LCOc1 ont chuté de 5,29 $ pour clôturer à 94,29 $ le baril mercredi​.

* Les contrats à terme sur le WTI de juillet CLc1 ont chuté de 5,21 $ pour clôturer à 88,68 $ le baril mercredi.

* L'écart Brent/WTI WTCLc1-LCOc1 s'est resserré de 14 cents pour s'établir à -5,55 $, après avoir atteint un plus haut à -5,46 $ et un plus bas à -6,56 $.

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