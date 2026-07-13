Pétrole brut américain au comptant-Les prix montent alors que les États-Unis rétablissent le blocus sur le trafic maritime iranien dans le Golfe

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Les prix ont globalement augmenté lundi, ont indiqué les opérateurs, après que le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis rétablissaient leur blocus sur le trafic maritime iranien dans le Golfe, ravivant les inquiétudes concernant les livraisons d'énergie transitant par le détroit d'Ormuz.

M. Trump a également déclaré que les États-Unis veilleraient à ce que le détroit d’Ormuz reste ouvert — moyennant une redevance — après que les deux parties eurent échangé de nouvelles attaques à la roquette et au drone .

Et dans une interview accordée à l’animateur de radio américain Hugh Hewitt, M. Trump a déclaré que l’Iran serait durement touché lundi et mardi.

Par ailleurs, les raffineries de pétrole américaines devraient mettre hors service environ 200 000 barils par jour de capacité pour la semaine se terminant le 17 juillet, ce qui augmentera la capacité de raffinage disponible de 70 000 bpd, a indiqué lundi le cabinet d’études IIR Energy.

La capacité hors service devrait diminuer à 89 000 barils par jour au cours de la semaine se terminant le 24 juillet.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en août a progressé de 10 cents pour atteindre un point médian à parité et s’échangeait entre une décote de 10 cents et une prime de 10 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le Mars Sour a progressé de 75 cents pour atteindre un point médian de décote de 2,75 dollars et s’échangeait entre une décote de 2,85 dollars et une décote de 2,65 dollars par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI Midland a progressé de 10 cents pour atteindre un point médian de décote de 5 cents et s'échangeait entre une décote de 15 cents​​ et une prime de 5 cents par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le West Texas Sour a reculé de 65 cents pour s’établir à un point médian de 3,05 $ de décote et s’échangeait entre une décote de 3,15 $ et une décote de 2,95 $ par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s’est négocié avec une prime comprise entre 1 et 3 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Les contrats à terme sur le Brent de septembre sur l'ICE

LCOc1 ont progressé de 7,29 $ pour clôturer à 83,3 $ le baril

* Les contrats à terme sur le WTI d'août CLc1 ont progressé de 6,73 $ pour clôturer à 78,14 $ le baril

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 78 cents pour s'établir à -5,45 dollars à la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -4,52 dollars et un plus bas à -5,52 dollars