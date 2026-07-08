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Pétrole brut américain au comptant-Les cours sur les marchés côtiers se raffermissent alors que les tensions avec l'Iran refont surface
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 23:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cours des qualités de brut au comptant sur les côtes américaines se sont raffermis mercredi, ont indiqué des négociants, en raison de la résurgence des craintes de perturbations de l'approvisionnement via le détroit d'Ormuz, après que le président américain Donald Trump a menacé de lancer de nouvelles frappes contre l'Iran et déclaré qu'un accord de paix provisoire avec ce pays était “terminé” .

Cette nouvelle a repoussé l'écart Brent-WTI au-dessus du seuil d'environ 4 dollars le baril, qui renforce généralement la compétitivité des qualités de brut américain sur les marchés d'exportation.

Depuis le 22 juin, cet écart était resté en dessous de ce niveau, les marchés s’attendant à une normalisation des flux mondiaux d’approvisionnement en brut à la suite d’un accord de cessez-le-feu provisoire entre Washington et Téhéran, ce qui avait apaisé les craintes concernant d’éventuelles perturbations des exportations pétrolières du Moyen-Orient.

Ces hausses ont toutefois été freinées par un rapport publié mercredi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), indiquant que les stocks commerciaux de brut avaient enregistré leur première hausse hebdomadaire depuis la mi-avril, en raison d’un ralentissement des exportations.

Les stocks de brut ont augmenté de 3 millions de barils pour atteindre 411,4 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 3 juillet, a indiqué l’EIA, après avoir baissé pendant dix semaines consécutives. Cette hausse a surpris les analystes, qui avaient prévu une baisse de 2,4 millions de barils.

Du côté du raffinage, les raffineurs américains devraient avoir environ 270 000 barils par jour (bpd) de capacité hors service au cours de la semaine se terminant le 10 juillet, ce qui augmentera la capacité de raffinage disponible de 125 000 bpd, a indiqué mercredi IIR Energy. La capacité hors service devrait encore diminuer pour atteindre 200 000 bpd la semaine suivante, a précisé le cabinet d’études.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en août est resté inchangé à un prix médian correspondant à une décote de 50 cents et s’échangeait entre une décote de 1,00 dollar et la parité par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour s’est raffermi de 2 dollars pour s’établir à un point médian de 2,50 dollars de décote, et s’échangeait entre une décote de 2,70 dollars et une décote de 2,30 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Le WTI Midland s’est raffermi de 15 cents pour atteindre un point médian de prime de 5 cents et s’échangeait entre une décote de 15 cents et une prime de 25 cents par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le West Texas Sour a reculé de 10 cents pour s’établir à un point médian de 1,95 $ de décote et s’échangeait entre une décote de 2,70 $ et une décote de 1,20 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 15 et 55 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Les contrats à terme sur le Brent de septembre à l'ICE

LCOc1 ont progressé de 3,86 dollars pour clôturer à 78,02 dollars le baril.

* Les contrats à terme sur le WTI d'août CLc1 ont progressé de 3,08 dollars pour clôturer à 73,52 dollars le baril.

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 99 cents pour s'établir à -4,81 dollars à la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -3,90 dollars et un plus bas à -5,00 dollars.

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