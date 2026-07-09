Pétrole brut américain au comptant-Les cours sur la côte du Golfe se raffermissent alors que les tensions liées à l'approvisionnement au Moyen-Orient s'intensifient

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Les cours sur la côte américaine du golfe du Mexique se sont raffermis jeudi, ont indiqué des négociants, alors que les craintes concernant des perturbations de l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient se sont intensifiées après que l’Iran a attaqué des sites militaires américains dans les États du Golfe.

Les prix ont également été soutenus par un article de Reuters indiquant que les gouvernements s'apprêtaient à acheter des millions de barils de pétrole jusqu'en 2028 afin de reconstituer leurs réserves d'urgence, épuisées par les prélèvements effectués pour combler le déficit de l'offre mondiale causé par la guerre en Iran .

La reconstitution de ces réserves pourrait représenter une demande supplémentaire pouvant atteindre 664 000 barils par jour d’ici le troisième trimestre 2027, selon le cabinet d’analyse des matières premières Kpler.

Le Light Louisiana Sweet, référence de la côte du Golfe et qualité clé pour l’exportation, s’est raffermi jeudi, tout comme le brut Mars, une qualité largement utilisée par les raffineries asiatiques.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en août s'est raffermi de 50 cents pour atteindre un point médian à parité et s'échangeait entre une décote de 20 cents et une prime de 20 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour s’est raffermi de 50 cents pour atteindre un point médian correspondant à une décote de 2 dollars, et ses cours s’établissaient entre une décote de 2,20 dollars et une décote de 1,80 dollar par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI Midland a reculé de 15 cents pour s’établir à un point médian de 10 cents de décote et s’échangeait entre une décote de 30 cents et une prime de 10 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le West Texas Sour a reculé de 40 cents pour s’établir à un point médian correspondant à une décote de 2,35 $, et s’échangeait entre une décote de 2,65 $ et une décote de 2,05 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 5 et 25 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Les contrats à terme sur le Brent de septembre sur l'ICE

LCOc1 ont reculé de 1,72 $ pour clôturer à 76,3 $ le baril jeudi.

* Les contrats à terme sur le WTI d'août CLc1 ont reculé de 1,44 $ pour clôturer à 72,08 $ le baril jeudi.

* L'écart Brent/WTI s'est resserré de 34 cents pour s'établir à -4,41 dollars à la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -4,28 dollars et un plus bas à -5,17 dollars.