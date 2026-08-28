Pétrole brut américain au comptant-Les cours remontent alors que le nombre de plateformes pétrolières diminue et que la demande des raffineries augmente

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Les cours ont globalement progressé vendredi, ont indiqué les opérateurs, dans un contexte de baisse du nombre d'appareils de forage pétroliers aux États-Unis et de hausse de la demande des raffineries.

Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu le nombre total de plateformes inchangé au cours de la dernière semaine, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi, mais le nombre de plateformes pétrolières a baissé de cinq pour s'établir à 447 cette semaine. RIG/U

Les raffineurs de pétrole américains devraient mettre hors service environ 8.000 barils par jour de capacité pour la semaine se terminant le 28 août, ce qui augmentera la capacité de raffinage disponible de 67.000 bpd, a indiqué vendredi le cabinet d'études IIR Energy.

La capacité hors service devrait diminuer à 3.000 barils par jour au cours de la semaine se terminant le 4 septembre, puis à 230.000 barils par jour la semaine suivante, a ajouté IIR.

REF/OUT

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en octobre a progressé de 50 cents pour atteindre un point médian de 3,50 $ de prime et s’échangeait entre 3,40 $ et 3,60 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Le Mars Sour a progressé de 1 $ pour atteindre un point médian de 2 $ de prime et s’échangeait entre 1,90 $ et 2,1 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI Midland est resté stable à un cours médian correspondant à une prime de 80 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente comprises entre une prime de 70 et 90 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Le West Texas Sour a progressé de 18 cents pour s’établir à un prix médian correspondant à une décote de 1,20 $, et s’échangeait entre une décote de 1,30 $ et 1,10 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 1,05 et 1,25 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Les contrats à terme sur le Brent d'octobre de l'ICE

LCOc1 ont reculé de 39 cents pour clôturer à 89,31 dollars le baril

* Les contrats à terme sur le WTI d’octobre CLc1 ont reculé de 13 cents pour clôturer à 83,4 dollars le baril

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 37 cents pour s'établir à -6,54 dollars, après avoir atteint un plus haut à -6,18 dollars et un plus bas à -6,54 dollars