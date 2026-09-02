Pétrole brut américain au comptant-Les cours intérieurs américains se raffermissent en raison des inquiétudes liées à l'offre et de la baisse des stocks nationaux de pétrole

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Les cours intérieurs américains se sont raffermis mercredi, selon les négociants, en raison des craintes que la reprise des frappes militaires entre les États-Unis et l’Iran ne restreigne davantage l’offre de pétrole, et alors que les stocks américains ont baissé plus que prévu.

Le WTI Midland a atteint son plus haut niveau depuis plus de trois mois, tandis que le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, a atteint son plus haut niveau depuis près de deux mois.

Quatre navires de transport de matières premières ont transité par le détroit d’Ormuz, un chiffre inférieur à la moyenne sur dix jours d’environ 13, selon les données préliminaires de Kpler publiées mercredi. Deux pétroliers ont heurté des mines marines et ont été mis hors d’état de naviguer alors qu’ils tentaient de traverser le détroit, ont déclaré mercredi les Gardiens de la Révolution iraniens dans un communiqué relayé par les médias d’État.

Aux États-Unis, les stocks de pétrole brut ont baissé de 4,5 millions de barils la semaine dernière, a indiqué mercredi l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 1,1 million de barils.

L'OPEP+ devrait également maintenir inchangée sa politique de production pétrolière pour octobre lors d'une réunion dimanche, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier, alors que le groupe de producteurs achève ce mois-ci la levée d'une tranche de réductions de production et se concentre désormais sur les négociations relatives aux quotas pour 2027.

Du côté du raffinage, la raffinerie de Valero Energy Corp à Port Arthur, au Texas, d’une capacité de 385 000 barils par jour, a été touchée par une coupure partielle d’électricité mardi soir à la suite du passage de la tempête tropicale Edouard, ont indiqué des personnes proches de l’exploitation de l’usine.

La raffinerie de Motiva à Port Arthur, au Texas, d’une capacité de 656 400 barils par jour, a subi le 1er septembre une interruption inattendue et l’arrêt de plusieurs équipements essentiels, causés par les intempéries liées à la tempête tropicale Edouard, selon un document déposé auprès de la Commission texane de la qualité environnementale.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en octobre est resté globalement inchangé, avec un prix médian de 5,50 dollars de prime, et s'échangeait entre 5,00 et 6,00 dollars de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Le Mars Sour est resté inchangé à un prix médian de 6 dollars de prime et s'échangeait entre 5,00 et 7 dollars de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI Midland s’est raffermi à un cours médian de 1,35 dollar de prime et s’échangeait avec une fourchette de cotation comprise entre 1,10 et 1,60 dollar de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le West Texas Sour s’est raffermi à un cours médian de 1,35 dollar de prime et s’échangeait entre 1,10 et 1,60 dollar de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 1,60 et 2,00 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Les contrats à terme sur le Brent de novembre sur l'ICE

LCOc1 ont progressé de 98 cents pour clôturer à 95,63 dollars le baril mercredi​.

* Les contrats à terme sur le WTI d'octobre CLc1 ont progressé de 79 cents pour clôturer à 91,01 dollars le baril mercredi​.

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 44 cents pour s'établir à -7,34 dollars à la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -6,89 dollars et un plus bas à -7,62 dollars.