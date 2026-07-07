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Pétrole brut américain au comptant-Les cours du brut se raffermissent alors que les États-Unis révoquent une licence pétrolière iranienne et que des navires sont attaqués à Ormuz
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 23:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle publication pour modifier la date de la dépêche du 6 juillet au 7 juillet)

Les cours des différentes qualités de brut physique se sont largement raffermis mardi, ont indiqué des négociants, dans un contexte d’inquiétudes accrues concernant l’approvisionnement suite aux informations faisant état d’attaques iraniennes contre des navires dans le détroit d’Ormuz et à la décision des États-Unis de révoquer une licence générale pour les ventes de pétrole iranien. Un méthanier qatari risquait d'exploser et un pétrolier saoudien a été endommagé près du détroit d'Ormuz mardi, ce qui a conduit les autorités maritimes à relever le niveau de menace pour les navires transitant par le détroit d'Ormuz à « grave ». Bien que le trafic dans le détroit se soit intensifié au cours de la semaine dernière, il reste irrégulier, oscillant entre un tiers et un cinquième des niveaux d'avant-guerre. Téhéran n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat, et aucune revendication de responsabilité n’a été formulée concernant ces attaques. Par ailleurs, mardi, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a indiqué que la production mondiale de pétrole et les flux commerciaux devraient se redresser complètement d’ici la fin de l’année, après les perturbations causées par la guerre en Iran . Du côté de l’offre nationale, les stocks de brut américains ont baissé de 399.000 barils au cours de la semaine close le 3 juillet, ont indiqué des sources du marché, citant les données de l’American Petroleum Institute publiées mardi.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en août est resté inchangé à une décote médiane de 50 cents et s’échangeait entre une décote de 1,00 dollar et la parité par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour s’est raffermi de 1 dollar pour s’établir à une décote médiane de 4,5 dollars et s’échangeait entre une décote de 4,70 dollars et une décote de 4,30 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI Midland s’est raffermi de 10 cents pour atteindre une décote médiane de 10 cents, et s’échangeait entre une décote de 30 cents et une prime de 10 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le West Texas Sour s'est raffermi de 10 cents pour atteindre une décote médiane de 1,85 $ et s'échangeait entre une décote de 2,05 $ et une décote de 1,65 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 10 et 30 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Les contrats à terme sur le Brent de septembre sur l'ICE

LCOc1 ont progressé de 2,17 dollars pour clôturer à 74,16 dollars le baril mardi​.

* Les contrats à terme sur le WTI d'août CLc1 ont progressé de 1,89 $ pour clôturer à 70,44 $ le baril mardi​.

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 51 cents pour s'établir à -3,94 $ à la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -3,40 $ et un plus bas à -4,18 $.

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