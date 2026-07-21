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Pétrole brut américain au comptant-Les cours des produits pétroliers côtiers de qualité moyenne se raffermissent en raison des craintes d'une guerre en Iran et d'une tempête tropicale dans le golfe du Mexique
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 21:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (.)

Les cours des qualités de pétrole côtier américain «medium sour» ont continué de se raffermir mardi, ont indiqué des négociants, en raison des craintes que les perturbations de l'approvisionnement énergétique ne s'aggravent au Moyen-Orient en raison de nouvelles attaques entre les États-Unis et l'Iran, et alors qu'une tempête tropicale menaçait la production des plateformes énergétiques offshore américaines.

Deux pétroliers transportant du brut saoudien vers l’Asie ont fait demi-tour en mer Rouge mardi après que les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont annoncé leur intention d’imposer un blocus naval à l’Arabie saoudite, tandis que le trafic maritime via le détroit d’Ormuz a encore diminué en début de semaine. Les raffineurs asiatiques cherchaient à acheminer du pétrole brut depuis le port saoudien de la mer Rouge via le canal de Suez et en contournant l’Afrique, et la pénurie d’approvisionnement pourrait pousser ces entreprises à se tourner vers les États-Unis pour s’approvisionner en brut.

L’écart entre le Brent, référence mondiale, et le West Texas Intermediate américain est resté pratiquement inchangé à -6,73 dollars, mais est resté plus large que les -4 dollars requis par les opérateurs pour expédier le pétrole de manière rentable à travers l’Atlantique.

Mardi a également marqué l’expiration du contrat à terme sur le WTI et le début de la période de roulement que les traders utilisent pour liquider leurs positions, ajuster leurs portefeuilles et compenser toute exposition.

Les cours d’achat et de vente pour le report des positions d’août à septembre s’établissaient respectivement à 70 cents et 85 cents au cours de la première demi-journée de transactions de report. La période de report se poursuivra pendant trois jours complets, jusqu’à vendredi.

Par ailleurs, la tempête tropicale Bertha se trouvait à environ 170 miles (275 km) au sud-est de Mobile, en Alabama, et menaçait la production des plateformes pétrolières du golfe du Mexique. BP BP.L a déclaré lundi avoir évacué une partie du personnel non essentiel de ses plateformes Thunder Horse et Na Kika, situées dans le golfe du Mexique américain, par mesure de précaution face à l’approche de la tempête.

Du côté du raffinage, l’usine ouest de la raffinerie de CITGO à Corpus Christi, au Texas, d’une capacité de 165 000 barils par jour, a connu un arrêt du compresseur humide du cokeur le 20 juin, selon un document déposé mardi auprès de la Commission texane de la qualité environnementale.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en août est resté inchangé à un prix médian de 2,50 $ de prime et s'échangeait entre 2,40 $ et 2,60 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour s'est raffermi de 75 cents pour s'établir à un point médian de 1,25 $ de prime et s'échangeait entre 1,00 $ et 1,50 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI Midland s’est raffermi de 5 cents pour atteindre un point médian de décote de 5 cents et s’échangeait entre une décote de 25 cents​​ et une prime de 15 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le West Texas Sour s'est raffermi de plus d'un dollar pour atteindre un point médian de décote de 3,45 dollars et s'échangeait entre une décote de 3,65 dollars et une décote de 3,25 dollars par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s’est négocié avec une prime comprise entre 20 et 60 cents​ par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Les contrats à terme sur le Brent de septembre sur l'ICE

LCOc1 ont progressé de 1,79 $ pour clôturer à 91,01 $ le baril mardi​.

* Les contrats à terme sur le WTI d'août CLc1 ont progressé de 1,68 $ pour clôturer à 84,91 $ le baril mardi​.

* L'écart Brent/WTI s'est resserré de 1 cent pour s'établir à -6,73 dollars à la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -6,31 dollars et un plus bas à -7,00 dollars.

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56,8200 USD NASDAQ +3,03%
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Gaz naturel
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Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
91,41 USD Ice Europ +2,93%
Pétrole WTI
84,56 USD Ice Europ +1,71%
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