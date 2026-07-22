Wistron, fournisseur de Nvidia, inaugure une usine de 700 millions de dollars au Texas dédiée à la production de systèmes d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

La société taïwanaise Wistron

3231.TW , fournisseur de Nvidia NVDA.O , a inauguré mardi au Texas une usine de fabrication d’une valeur de 700 millions de dollars destinée à produire les derniers systèmes d’IA du fabricant américain de puces, alors que les fabricants taïwanais d’électronique développent leur production aux États-Unis pour répondre à la demande en forte hausse en matière d’infrastructures d’IA.

Voici quelques détails:

* L'usine de Fort Worth fabrique la puce “GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip” de Nvidia. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a qualifié le système d'IA articulé autour de ce produit de “supercalculateur d'IA le plus puissant au monde”.

* Wistron a précisé que c'est sur ce site que la première “GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip” de Nvidia a été assemblée et produite en série aux États-Unis.

* L'usine fabriquera également la “Vera Rubin Superchip” de nouvelle génération de Nvidia, a précisé Wistron.

* Selon Nvidia, l’usine devrait augmenter sa production cette année pour fabriquer des dizaines de milliers de cartes informatiques par mois.

* L’usine a créé plus de 500 emplois, a indiqué Nvidia, ajoutant qu’elle était en bonne voie pour porter ses effectifs à 1 000 employés d’ici la fin de l’année.

* Nvidia a précisé que l’usine de Wistron à Fort Worth s’inscrit dans le cadre de l’engagement d’investissement de 500 milliards de dollars aux États-Unis qu'elle a annoncé en 2025.