Pétrole brut américain au comptant-Les cours des bruts côtiers de qualité moyenne acide progressent en raison de la guerre avec l'Iran et des écarts importants entre le Brent et le WTI

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Le brut moyen acide côtier américain s’est raffermi lundi, ont indiqué des négociants, car la reprise des combats au Moyen-Orient devrait resserrer l’offre de qualités similaires à l’échelle mondiale et a creusé l’écart entre le Brent, négocié à l’échelle mondiale, et le West Texas Intermediate américain (WTI). Le conflit au Moyen-Orient s’est intensifié ce week-end, les États-Unis menant une neuvième nuit consécutive d’attaques contre l’Iran, tandis que le Koweït et Bahreïn, alliés des États-Unis, ont signalé de nouvelles frappes iraniennes. Les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont déclaré lundi qu’ils imposeraient un blocus naval à l’Arabie saoudite , ouvrant ainsi un nouveau front potentiel contre les États-Unis dans leur guerre contre l’Iran et aggravant la menace qui pèse sur l’approvisionnement et le commerce mondiaux de l’énergie au-delà du Golfe.

Quatre navires ont franchi le détroit d’Ormuz dimanche, contre huit la veille, selon les données de LSEG. Les transferts de pétrole entre pétroliers dans les eaux situées en dehors du détroit d’Ormuz ont ralenti à la suite d’une vague d’attaques récentes menées par les forces iraniennes contre des navires, selon des analyses satellitaires et des sources.

Les différentiels de prix des bruts moyens acides de la côte américaine du Golfe, tels que le Mars et le Southern Green Canyon, devraient s'affermir davantage à l’approche de l’échéance des contrats en août, car l’escalade des tensions géopolitiques oblige le marché à réévaluer les risques pesant sur l’approvisionnement mondial en bruts acides, tandis que la forte demande intérieure et le ralentissement des prélèvements de bruts acides sur les réserves stratégiques (SPR) réduisent encore davantage l’offre, ont écrit les analystes d’Energy Aspects dans une note.

L'écart entre le Brent et le WTI s'est creusé de 17 cents pour s'établir à -6,49 dollars à la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -6,28 dollars et un plus bas à -6,94 dollars. Un écart supérieur à -4 dollars incite aux exportations de brut américain. Par ailleurs, Chevron < CVX.N> suspend la production de son site de Petronius, dans le golfe du Mexique américain, et tout le personnel concerné est évacué vers la terre ferme en prévision de la dépression tropicale n° 2, a indiqué la société dans un communiqué. Le géant pétrolier américain a également précisé qu’il évacuait le personnel non essentiel de ses plateformes Tubular Bells et Blind Faith.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en août est resté inchangé à un prix médian de 2,50 dollars de prime et s’échangeait entre 2,40 et 2,60 dollars de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour s’est raffermi de 50 cents pour s’établir à un point médian de 1,25 $ de prime et s’échangeait entre 1,00 $ et 1,50 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI Midland a reculé de 40 cents pour s’établir à un point médian de déport de 5 cents et s’échangeait entre un déport de 25 cents et une prime de 15 cents par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le West Texas Sour a reculé de plus d’un dollar, s’établissant à un point médian correspondant à une décote de 3,45 dollars, et s’échangeait entre une décote de 3,65 dollars et une décote de 3,25 dollars par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s’est négocié entre la parité et une prime de 40 cents par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme sur le Brent de septembre sur l'ICE

LCOc1 ont progressé de 1,12 dollar pour clôturer à 89,22 dollars le baril lundi.

* Les contrats à terme sur le WTI d'août CLc1 ont progressé de 74 cents pour clôturer à 83,23 dollars le baril lundi​.

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 17 cents pour s'établir à -6,49 dollars à la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -6,28 dollars et un plus bas à -6,94 dollars.