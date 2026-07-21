Pissioun, Liutyï, Peklo: quand les drones ukrainiens racontent la guerre

Le drone ukrainien Liutyï présenté au salon de Farnborough, près de Londres, le 20 juillet 2026 ( AFP / Toby Shepheard )

Les uns abattent les drones Shahed qui frappent les villes ukrainiennes. Les autres incendient des raffineries à des centaines de kilomètres en Russie. Mais tous les drones ukrainiens se distinguent aussi par leurs noms provocateurs, où l'humour sert autant d'arme psychologique que de marque de fabrique.

PS-1 Sun de l'entreprise SkyFall, surnommé pissioun (zizi), est presque devenu un générique pour les drones intercepteurs. Il a même donné naissance à un verbe pour désigner ce qui arrive aux drones kamikazes russes: ils sont désormais "pissiounés".

Au salon aéronautique de Farnborough, près de Londres, des visiteurs s'attardent devant un nouveau modèle de PS-1 Sun pour se prendre en photos.

Test du drone intercepteur P1-Sun de la société ukrainienne Skyfall en Ukraine, le 19 mars 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Un porte-parole de SkyFall, vêtu d'un T-shirt "Pissioun" et le visage dissimulé sous une cagoule, présente devant les caméras le dernier-né de la gamme: le PS-1 Sun Jet Killer, conçu pour intercepter les Shahed à réaction.

Cette créativité est loin d'être gratuite. Entre jeux de mots, humour noir et colère, ces appellations aident à survivre dans un pays en guerre depuis plus de quatre ans. Elles dépassent largement le simple nom commercial pour devenir des symboles de résistance.

"Nous voulions créer un produit efficace et aussi remonter un peu le moral des militaires. Et nous y sommes parvenus: la mythologie est lancée, ce drone est devenu une star mondiale", explique à l'AFP un autre porte-parole de SkyFall, qui parcourt les salons internationaux, sous couvert de l'anonymat.

"Vengeance"

Chez un autre géant ukrainien, Firepoint, spécialisé dans les frappes en profondeur, les drones FP1 et FP2 reprennent officiellement les initiales de l'entreprise. Mais en interne, elles signifient surtout "Fuck Poutine".

Au sein d'Ukroboronprom, le conglomérat qui regroupe les fabricants d'armement appartenant à l'État ukrainien, rien n'est laissé au hasard.

"Liutyï", drone d'attaque en profondeur qui s'est distingué lors de récentes opérations contre des raffineries russes, tête d'affiche des produits présentés à Farnborough, signifie en ukrainien "février" (mois de l'invasion russe en 2022) et "furieux".

Un autre s'appelle "Palianytsia": ce mot qui désigne une grande miche de pain blanc traditionnelle ukrainienne et imprononçable pour un russophone est un test ami/ennemi.

Le drone ukrainien Peklo présenté au salon de Farnborough, près de Londres, le 20 juillet 2026 ( AFP / Toby Shepheard )

Peklo, "enfer" en ukrainien, a été choisi par le président Volodymyr Zelenski pour un drone d'attaque d'Ukroboronprom, confie à l'AFP un responsable du conglomérat, qui lui aussi requiert l'anonymat.

"Une vengeance pour toute l'Ukraine et une punition" pour les destructions causées par la Russie, notamment celle du Mriya (rêve en ukrainien), l'Antonov An-225, plus grand avion-cargo du monde et symbole de l'industrie aéronautique ukrainienne, pulvérisé dès les premiers jours de l'invasion.

"Ce n'est pas juste un énième produit commercial fabriqué pour gagner de l’argent. C'est un objet qui nous protège, qui nous permet de vivre un jour de plus, qui nous permet de revoir nos proches. Beaucoup de mes collègues, quand ils partent de chez eux le matin ne savent pas s'ils rentreront à la maison le soir", dit le responsable d'Ukroboronprom.