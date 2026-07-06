Pétrole brut américain au comptant : les cours baissent alors que la production mondiale augmente

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Les cours du brut au comptant sur les côtes américaines ont baissé lundi, ont indiqué des négociants, la reprise de la production mondiale de brut et les prélèvements continus sur la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis ayant accru l'offre de pétrole.

Les Émirats arabes unis ont porté leur production de brut à un niveau proche de son record historique, dépassant les 3,8 millions de barils par jour en juin, après avoir quitté l'OPEP pour échapper aux plafonds de production, ont déclaré lundi deux sources proches des données de production.

Cette annonce intervient après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, se sont mis d'accord dimanche pour augmenter encore leurs objectifs de production de 188 000 barils par jour à partir du mois d'août, en plus des hausses similaires déjà décidées pour juin et juillet.

Cette hausse de la production des Émirats arabes unis et de l'OPEP vient s'ajouter aux signes indiquant que les flux pétroliers du Golfe transitant par le détroit d'Ormuz se sont rétablis après les perturbations causées par la guerre en Iran, les cargaisons bloquées quittant progressivement le détroit d'Ormuz et les exportateurs reprenant leur production.

Par ailleurs, 6,2 millions de barils de pétrole brut ont été prélevés sur la réserve stratégique de pétrole des États-Unis au cours de la semaine s'achevant le 3 juillet, ramenant son niveau de stocks à 319,5 millions de barils, soit le niveau le plus bas depuis avril 1983, selon les données du ministère de l'Énergie. Ces prélèvements continus sur les réserves renforcent l'offre de brut acide, exerçant une pression sur les qualités de la côte du Golfe telles que le Mars et le Southern Green Canyon (SGC).

L'écart WTI/Brent s'est creusé pour atteindre une décote de 3,40 dollars, mais il est resté inférieur à la décote de -4 dollars privilégiée par les acheteurs étrangers pour s'arracher le brut américain.

Du côté du raffinage, Marathon Petroleum a rétabli l'alimentation électrique de sa raffinerie de Détroit, dans le Michigan, d'une capacité de 146 000 barils par jour, a-t-elle annoncé lundi, précisant que des torchages intermittents pourraient avoir lieu pendant la remise en service des unités de traitement. Une coupure de courant avait perturbé les conditions d'exploitation de la raffinerie de Détroit le 5 juillet.

Les raffineurs de pétrole américains devraient avoir environ 264 000 barils par jour (bpd) de capacité hors service pour la semaine se terminant le 10 juillet, ce qui augmentera la capacité de raffinage disponible de 153 000 bpd, a déclaré lundi le cabinet d'études IIR Energy . La capacité hors service devrait diminuer à 252 000 bpd au cours de la semaine se terminant le 17 juillet.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en août a reculé de 20 cents pour s'établir à un point médian de 50 cents de décote, et s'échangeait entre une décote de 1,00 dollar et la parité par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Le Mars Sour a reculé de 50 cents pour s'établir à un point médian de 5,50 dollars de décote et s'échangeait entre une décote de 5,70 dollars et de 5,30 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI Midland est resté inchangé à un point médian de décote de 20 cents et s'échangeait entre une décote de 40 cents et la parité par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le West Texas Sour a reculé de 45 cents pour s'établir à un point médian de 1,95 $ de décote et s'échangeait entre une décote de 2,15 $ et de 1,75 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 5 et 15 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Les contrats à terme sur le Brent de septembre sur l'ICE

LCOc1 ont reculé de 13 cents pour clôturer à 71,99 dollars le baril lundi.

* Les contrats à terme sur le WTI d'août CLc1 ont reculé de 14 cents pour clôturer à 68,55 dollars le baril lundi.

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 25 cents pour s'établir à -3,40 dollars, après avoir atteint un plus haut à -3,21 dollars et un plus bas à -3,52 dollars.