Pétrole 'Brent' : retombe sur 89 USD, surveiller 87 USD

Le "Brent" a brièvement testé 95 USD puis décroche sous 91,75 USD ("gap" baissier) pour retomber au contact des 89 USD (cours testé le 14 août, niveau correspondant à la MM20).

Le prochain objectif devient 87 USD (MM200) et le suivant 84,5 USD, c'est-à-dire la MM50 qui se confond avec le support oblique court terme issu du plancher des 70,1 USD du 2 juillet puis des 79,3 USD du 4 août.