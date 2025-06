Pétrole (Brent) : la désescalade se poursuit, -5% vers 71,5$ information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 17:05









(CercleFinance.com) - Des rumeurs de pourparlers de paix entre Iran et Israël motivent une désescalade du prix du pétrole (Brent) depuis vendredi soir (75,2$ en clôture, juste en dessous de la résistance oblique des 75,5$) : le baril de Brent chute de -5% vers 71,5$ à Londres et le repli atteint maintenant près de -10% puis le zénith des 78,5$ inscrit vendredi matin (vers 4H45).

Un véritable retour à la case départ sera validé si le baril revient sur ses niveaux de jeudi soir (70,2$), et le 'retour au calme' serait acté vers 68,58$





