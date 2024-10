Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pétrole 'Brent' : dévisse de -6% vers 71,3$ le baril information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le baril de 'Brent' dévisse de -6% vers 71,3$ après la 'riposte' israélienne aux bombardement iraniens du début de mois : Tel Aviv a épargné les installations pétrolières de Téhéran, se concentrant sur des cibles militaires situées aux environs de plusieurs grandes localités du pays, sans faire apparemment de victimes civiles.

La crainte de la destruction des installations pétrolières et gazières offshore avait maintenu le prix du baril au-dessus de 74$ depuis le 2 octobre, le cours du Brent plafonnant sous 81$ les 7 et 8 octobre.

Le Brent rechute sur 71,35$, son plancher du 26 au 30 septembre, nettement en-dessous de l'ex-plancher des 73,5$ de la mi-décembre 2023.

Un retracement imminent du plancher annuel des 69,6$ du 10 septembre ne saurait être écarté...





