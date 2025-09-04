USA: l'activité des services repart à la hausse au mois de juillet, mieux que les attentes

L'activité des services aux Etats-Unis est repartie à la hausse au mois d'août, à un niveau plus élevé qu'anticipé par les analystes mais voit son sous-indice lié à l'emploi continuer à reculer, selon l'indice publié jeudi par la fédération professionnelle ISM.

( AFP / APU GOMES )

Selon son enquête mensuelle, l'indice mesurant cette activité est monté à 52% le mois écoulé, contre 50,1% au mois de juillet, représentant ainsi le troisième mois d'affilée de progression de l'activité dans ce secteur.

C'est également mieux qu'attendu par les analystes, qui prévoyaient bien une reprise de l'activité sur le mois d'août, mais plus mesurée, à 50,8%, selon le consensus publié par MarketWatch.

Si l'indice est en hausse, il se situe cependant en-deçà de la moyenne observée sur les 12 derniers mois, précise la fédération.

"L'indice du mois d'août a montré plus de solidité, grâce à une expansion plus marquée de l'activité commerciale et des commandes nouvelles. Mais si l'on met de côté ces aspects, le sous-indice à l'emploi est de nouveau en contraction, alors que les carnets de commandes sont au plus bas depuis 16 ans", a souligné dans un communiqué le responsable de l'enquête, Steve Miller.

Parmi les aspects positifs en effet, le sous-indice lié à l'activité commerciale continue de rester au-dessus de la barre des 50%, qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité, de manière continue depuis mai 2020, au plus fort de la crise liée à la pandémie de Covid-19.

Dans le même temps, les commandes nouvelles ont fortement augmenté, passant de 50,3% en juillet à 56% au mois d'août, ce qui peut être rassurant en terme d'activité à venir.

Autre bonne nouvelle, le sous-indice des prix recule légèrement, mais reste à un niveau élevé, à 69,2%.

Néanmoins, les carnets de commandes restent maigres, avec un sous-indice qui continue de s'enfoncer, à 40,4% contre 44,3% un mois plus tôt, au plus bas depuis mai 2009, dans la foulée de la crise financière de 2008.

Quant au sous-indice de l'emploi, il recule pour le troisième mois d'affilée et s'inscrit en contraction sur cinq des six derniers mois.