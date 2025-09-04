Xi promet à Kim une amitié "immuable" entre Chine et Corée du Nord

Le président chinois Xi Jinping (g) et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, le 3 septembre 2025 à Pékin ( AFP / Jade Gao )

Xi Jinping a affirmé jeudi, lors d'une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à Pékin, que la détermination chinoise à renforcer les relations avec Pyongyang restera "immuable, quelle que soit" la situation internationale.

La Corée du Nord, sous le coup de sanctions imposées par l'ONU en raison de son programme nucléaire, est également critiquée par les alliés de Kiev car elle fournit des armes et des troupes pour soutenir l'assaut russe contre l'Ukraine.

MM. Xi et Kim ont assisté mercredi à Pékin à un grand défilé militaire pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, en compagnie notamment du président russe Vladimir Poutine. C'est la première fois que les trois hommes se retrouvaient ensemble.

"Le Parti (communiste) et le gouvernement chinois attachent une grande importance à l'amitié traditionnelle" bilatérale "et sont disposés à maintenir, consolider et développer les relations", a souligné jeudi Xi Jinping à Kim Jong Un, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

"Cette position restera immuable, quelle que soit l'évolution de la situation internationale", a-t-il ajouté lors de leur rencontre au Palais du Peuple, imposant bâtiment officiel situé au bord de la célèbre place Tiananmen.

Kim Jong Un est arrivé mardi à Pékin pour une rare visite hors de son pays. Il s'agit de son premier déplacement en Chine depuis 2019 et de son premier séjour à l'étranger depuis 2023.

- Départ -

Le train blindé du dirigeant nord-coréen a été vu quittant la capitale chinoise jeudi soir, peu après la fin de l'entretien avec Xi Jinping, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Malgré des périodes d'agacement de Pékin face à la course à l'armement atomique et balistique de Pyongyang, les deux pays entretiennent d'étroites relations depuis leur front commun durant la Guerre de Corée (1950-1953).

Le soutien diplomatique, politique et économique de la Chine est crucial pour la Corée du Nord.

"La Chine est disposée à renforcer les échanges de haut niveau et sa communication stratégique" avec sa voisine, ainsi qu'à "intensifier les interactions à tous les niveaux", a ainsi déclaré jeudi Xi Jinping à son hôte.

Le président chinois a également déclaré que les deux pays devaient renforcer leur coordination dans les affaires internationales et "sauvegarder leurs intérêts communs".

Xi Jinping a par ailleurs invité son hôte à prendre le thé et à dîner, a précisé Chine nouvelle.

Kim Jong Un s'est entretenu mercredi avec Vladimir Poutine, qui l'a remercié pour l'envoi de troupes nord-coréennes face aux soldats ukrainiens.

"Les relations entre nos pays sont devenues particulièrement amicales, basées sur la confiance entre alliés", a affirmé à cette occasion le président russe.

- "Irresponsables" -

La rencontre entre les dirigeants chinois, russe et nord-coréen durant le défilé militaire a piqué au vif le président américain Donald Trump.

Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 3 septembre 2025 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

"Veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong Un pendant que vous conspirez contre les Etats-Unis d'Amérique", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social à l'adresse de Xi Jinping.

"La Chine développe ses relations diplomatiques avec tous les pays, sans jamais cibler un tiers", lui a répondu jeudi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, lors d'un point-presse régulier.

M. Guo a aussi qualifié d'"irresponsables" les propos de la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, qui a décrit cette rencontre entre les trois dirigeants comme un "défi direct au système international basé sur des règles".

Les propos de la responsable européenne "sont empreints de préjugés idéologiques, dépourvus des connaissances historiques de base et incitent ouvertement à la confrontation", a-t-il souligné.